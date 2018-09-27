Президент Грузии помиловал 111 осужденных

27.09.2018 13:38 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня издал очередной акт о помиловании 111 осужденных, — сообщил председатель Комиссии по помилованию Звиад Коридзе на брифинге в администрации президента.



По его словам, 42 заключенных покинут пенитенциарные учреждения сегодня же. Среди них — один несовершеннолетний и три женщины.



Ещё 69 осужденным сокращены сроки заключения. Среди них — четыре женщины и шесть несовершеннолетних.



Всего Комиссия рассмотрела дела 866 осужденных. По информации Звиада Коридзе, распоряжение президента уже переслано Специальной пенитенциарной службе Минюста Грузии.















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