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Президент Грузии помиловал 111 осужденных


27.09.2018   13:38
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня издал очередной акт о помиловании 111 осужденных, — сообщил председатель Комиссии по помилованию Звиад Коридзе на брифинге в администрации президента.

По его словам, 42 заключенных покинут пенитенциарные учреждения сегодня же. Среди них — один несовершеннолетний и три женщины.

Ещё 69 осужденным сокращены сроки заключения. Среди них — четыре женщины и шесть несовершеннолетних.

Всего Комиссия рассмотрела дела 866 осужденных. По информации Звиада Коридзе, распоряжение президента уже переслано Специальной пенитенциарной службе Минюста Грузии.






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