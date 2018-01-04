Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси отметили 80-летний юбилей Нодара Ахалкаци


04.01.2018   11:21
В столице Грузии прошли мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения выдающегося тренера тбилисского "Динамо", заслуженного тренера СССР и первого президента Федерации футбола Грузии (ФФГ) Нодара Парсадановича Ахалкаци (1938-1998). Для участия в юбилейных мероприятиях в Тбилиси находится проживающий в Цюрихе сын юбиляра-Нодар Нодарович Ахалкаци(он работает в штаб-квартире ФИФА-Международной федерации футбольных ассоциаций).

2 января именитые ветераны тбилисского "Динамо" периода 1960-1980-х годов, представители общественности и властей побывали в Сабурталинском Пантеоне выдающихся деятелей Грузии и возложили венки на могилу Н.Ахалкаци. Выступившие на церемонии ораторы говорили о бесценном вкладе Н.Ахалкаци в развитие футбола. Бывший капитан тбилисского "Динамо" и сборной СССР Александр Чивадзе заявил, что "под руководством Нодара Ахалкаци тбилисское "Динамо" в 1976-1982 годах добилось блестящих успехов в Чемпионатах и Кубках СССР и на европейской арене и своей игрой доставила огромную радость десяткам миллионов людей".

В столице Грузии также состоялся юбилейный прием-вечер,посвященный 80-летию Н.Ахалкаци. Ведущим вечера был знаменитый комментатор-рекордсмен, заслуженный тренер Грузии Джамлет Хухашвили (ему 74 года, из них 54 года работает телерадиокомментатором). Он заявил, что "Нодар Ахалкаци внес огромный вклад в развитие футбола, он был первым президентом Федерации футбола независимой Грузии, его имя навсегда вошло в историю страны". Д.Хухашвили, который является учеником великого комментатора 20-го века Котэ Махарадзе(1926-2002), сказал,что "Нодар Парсаданович Ахалкаци был не только успешным тренером, но и очень образованным человеком, который хорошо разбирался в классической музыке, истории, искусстве,философии, очень любил поэзию".

В свою очередь Нодар Ахалкаци-младший поблагодарил за проведение юбилея отца."Сегодня мы чтим память человека, с именем которого связаны большие успехи грузинского футбола, это память о выдающемся тренере",-сказал он. Сын тренера "поблагодарил Федерацию футбола Грузию, Союз ветеранов футбола и известного скульптора Георгия Шхвацабая за создание и установление бюста отца в 9-ой публичной школе Тбилиси(27 декабря), которая носит имя Н.Ахалкаци". "Это было приятное и значимое событие, это память о выдающемся тренере выдающейся команды",- сказал Нодар Нодарович.

Знаменитый форвард-виртуоз тбилисского "Динамо" и сборной СССР, победитель Кубка обладателей Кубков европейских стран 1981 года Владимир Гуцаев отметил, что "Нодар Парсаданович Ахалкаци был не только выдающимся тренером, но человеком с большим чувством юмора и отличным педагогом, что очень важно для спортсменов в достижении поставленных перед ними задач". "Нодар Парсаданович юмором мог снять напряженность в преддверии важных и сложных матчей и турниров, он отлично разбирался в психологии жизни спортсменов",-сказал Гуцаев.

Выступая на юбилейном вечере, Джамлет Хухашвили и Владимир Гуцаев сообщили, что ветераны грузинского футбола обратились с просьбой к властям Тбилиси с просьбой о присвоении одной из улиц города имени выдающегося тренера. Эта информация была встречена овацией собравшихся, на вечере было объявлено, что до 25 января текущего года(20-летие со дня смерти Ахалкаци) Сакребуло(орган местного самоуправления) Тбилиси решит вопрос о присвоении одной из улиц города имени Ахалкаци.


Досье Ахалкаци

Нодар Ахалкаци родился 2 января 1938 года в Тбилиси, был футболистом в местных командах "СКА" и "Локомотив", в 1966-1970 годах тренером "Локомотива", в 1971-74 гг- руководитель отдела футбола Спорткомитета Грузии, в 1974-75 гг – начальник "Динамо" Тб. В 1976-1983 и 1985-1986 гг. был главным тренером тбилисского "Динамо". В 1982 году вместе с Константином Бесковым и Валерием Лобановским был тренером сборной СССР( триумвират) на ЧМ в Испании. Под руководством Ахалкаци "Динамо" Тб завоевал Кубок обладателей Кубков Европы(1981), стал чемпионом СССР (1978) и дважды обладателем Кубка СССР (1976 и 1979), серебряным призером чемпионата (1977) и трижды бронзовым призером (весна и осень 1976, 1981). С 15 февраля 1990 до 25 января 1998 года (до смерти) Нодар Ахалкаци был президентом ФФГ, он умер в Москве, когда из аэропорта "Внуково" на машине друга направлялся на встречу с президентом ФИФА (Международной федерации футбольных ассоциаций) Йозефом Блаттером: в машине ему стало плохо, и тренер скончался. Его тело было доставлено в Тбилиси, он похоронен в Сабурталинском пантеоне выдающихся деятелей Грузии.В 2008 году ФИФА и УЕФА наградили Ахалкаци орденами этих организаций "За особый вклад в развитие футбола".

Ахалкаци и Черчилль

Нодар был не только выдающимся тренером и энциклопедически образованным человеком, а его успехи и неудачи в некоторой степени были похожи на сложную политическую карьеру выдающегося политического деятеля Великобритании Уинстона Черчилля. Сравнение с Черчиллем и Ахалкаци впервые возникло в ноябре 1996 года, когда Тбилиси готовился к матчу отборочного турнира ЧМ-1998 между сборными Грузии и Англии. Эта встреча состоялась 9 ноября 1996 года и завершилась победой гостей - 2:0. За неделю до матча в Тбилиси приехал известный британский журналист Брюс Кларк (он в разное время работал в известных изданиях "Times" и "Financial Times", а затем обозревателем "The Economist"). В 1991-1992 годах он несколько раз посещал Грузию, побывав в Тбилиси, Зугдиди, Сухуми, Гагра, опубликовав в Англии немало интересных статей о напряженных политических событиях в Грузии. В ноябре 1996 года Брюс Кларк прибыл в Тбилиси для того, чтобы перед матчем со сборной Англии подготовить материалы для "Financial Times" о футбольных настроениях в Тбилиси, о семье Георгия Кинкладзе( он начал играть тогда за "Манчестер Сити") , а также встретиться с президентом ФФГ Н.Ахалкаци. Кларк сказал мне, что хотел подготовить интервью с Нодаром Ахалкаци. Это было понятно, т.к. в Англии хорошо помнили прекрасную игру подготовленного Ахалкаци тбилисского "Динамо" с "Ливерпулем" (осенью 1979 г. "Динамо" по результатам двух игр - 1:2, 3:0 – выбил легендарный "Ливерпуль" из Кубка европейских чемпионов) и с "Вест Хэм Юнаитед" (в марте 1981 г. динамовцы в Лондоне разгромили эту команду со счетом 4:1, а в Тбилиси проиграли ей 0:1, но по итогам двух встреч динамовцы вышли в полуфинал Кубка обладателей Кубков европейских стран). Я сказал Кларку, что встретиться с президентом Грузии Шеварднадзе будет намного проще, чем сделать интервью с Ахалкаци и президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе. Он удивился и засмеялся,но так и произошло.

При помощи пресс-секретаря президента Грузии г-на Вахтанга Абашидзе более - менее быстро удалось организовать встречу Кларка с Шеварднадзе, а с Нодаром Ахалкаци этот процесс затянулся: он через посредников передал нам, что очень занят. Я разозлился и поздно вечером позвонил г-ну Нодару на домашний номер. После приветствия сказал ему, что британскому журналисту нужен документ о том, что "Г-н Нодар Ахалкаци из-за занятости не может дать интервью". Я объяснил ему, что Кларк- большой друг Грузии и у него возникнет проблема, если у него не будет ни интервью с Ахалкаци, ни расписки об отказе от интервью. "Если у вас нет времени на интервью, то напишите, что вы не можете с ним встретиться", - сказал я. После паузы Нодар сказал: "Тенгиз, ты шутишь или подкалываешь меня?". Я ответил: "Что вы, какие шутки, я вас очень уважаю". Он сказал в ответ: "Эх, ​​ты,черноморский парень, во-первых, такой документ не пригодится твоему Кларку, во-вторых, я не отказывался от интервью, я просто занят. Но если дело обстоит так, то приходите завтра в Федерацию и скажу пару слов твоему гостю".

На второй день, когда мы пришли в Федерацию, Ахалкаци спросил меня: "Кто тебя научил такому способу добиваться согласия на интервью?". Я ответил: "Батоно Нодар, мой дед (по материнской линии) Сардион Каджая в 1942 году несколько недель был членом охраны Лаврентия Берия и научил меня некоторым хитростям жизни". Ахалкаци моментально спросил: "Случайно твой дедушка не служил в охране Черчилля?". При упоминании Черчилля находящийся с нами Брюс тоже активизировался. Потом Нодар Парсаданович и Брюс начали беседу (Брюс хорошо владеет русским языком), а я вышел из кабинета президента ФФГ и ждал на улице, т.к. это должно было быть эксклюзивным интервью и мое присутствие было не нужно. Через полтора часа из Федерации вышел Кларк. Я спросил: "О чем вы столько времени говорили?" Кларк сказал: "Мы беседовали о Черчилле, о Великобритании, а потом поговорили футболе и о матче Грузия - Англия".......

Материал подготовил Тенгиз Пачкория






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Moody's: Цена нефти в этом году будет колебаться в пределах 40-60 долларов за баррель
Власти Тбилиси ужесточают правила строительства
Строительство TANAP завершено более чем на 80% — турецкий министр
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Украинские пограничники задержали судно из Абхазии с контрабандным грузом (+видео)
В Абхазии неспокойно - освобождение Лукава стало лакмусовой бумажкой
Повышение уровня женевского формата упростит принятие политических решений
Послание Патриарху Грузии из Константинополя
Русский сапог на оккупированной грузинской земле
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Группа экстремалов попала под лавину в горах Грузии
В Дагестане появится самое большое в Европе колесо обозрения
В Чечне идет строительство мечети имени Рамзана Кадырова
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна