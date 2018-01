В Тбилиси отметили 80-летний юбилей Нодара Ахалкаци

04.01.2018 11:21



2 января именитые ветераны тбилисского "Динамо" периода 1960-1980-х годов, представители общественности и властей побывали в Сабурталинском Пантеоне выдающихся деятелей Грузии и возложили венки на могилу Н.Ахалкаци. Выступившие на церемонии ораторы говорили о бесценном вкладе Н.Ахалкаци в развитие футбола. Бывший капитан тбилисского "Динамо" и сборной СССР Александр Чивадзе заявил, что "под руководством Нодара Ахалкаци тбилисское "Динамо" в 1976-1982 годах добилось блестящих успехов в Чемпионатах и Кубках СССР и на европейской арене и своей игрой доставила огромную радость десяткам миллионов людей".



В столице Грузии также состоялся юбилейный прием-вечер,посвященный 80-летию Н.Ахалкаци. Ведущим вечера был знаменитый комментатор-рекордсмен, заслуженный тренер Грузии Джамлет Хухашвили (ему 74 года, из них 54 года работает телерадиокомментатором). Он заявил, что "Нодар Ахалкаци внес огромный вклад в развитие футбола, он был первым президентом Федерации футбола независимой Грузии, его имя навсегда вошло в историю страны". Д.Хухашвили, который является учеником великого комментатора 20-го века Котэ Махарадзе(1926-2002), сказал,что "Нодар Парсаданович Ахалкаци был не только успешным тренером, но и очень образованным человеком, который хорошо разбирался в классической музыке, истории, искусстве,философии, очень любил поэзию".



В свою очередь Нодар Ахалкаци-младший поблагодарил за проведение юбилея отца."Сегодня мы чтим память человека, с именем которого связаны большие успехи грузинского футбола, это память о выдающемся тренере",-сказал он. Сын тренера "поблагодарил Федерацию футбола Грузию, Союз ветеранов футбола и известного скульптора Георгия Шхвацабая за создание и установление бюста отца в 9-ой публичной школе Тбилиси(27 декабря), которая носит имя Н.Ахалкаци". "Это было приятное и значимое событие, это память о выдающемся тренере выдающейся команды",- сказал Нодар Нодарович.



Знаменитый форвард-виртуоз тбилисского "Динамо" и сборной СССР, победитель Кубка обладателей Кубков европейских стран 1981 года Владимир Гуцаев отметил, что "Нодар Парсаданович Ахалкаци был не только выдающимся тренером, но человеком с большим чувством юмора и отличным педагогом, что очень важно для спортсменов в достижении поставленных перед ними задач". "Нодар Парсаданович юмором мог снять напряженность в преддверии важных и сложных матчей и турниров, он отлично разбирался в психологии жизни спортсменов",-сказал Гуцаев.



Выступая на юбилейном вечере, Джамлет Хухашвили и Владимир Гуцаев сообщили, что ветераны грузинского футбола обратились с просьбой к властям Тбилиси с просьбой о присвоении одной из улиц города имени выдающегося тренера. Эта информация была встречена овацией собравшихся, на вечере было объявлено, что до 25 января текущего года(20-летие со дня смерти Ахалкаци) Сакребуло(орган местного самоуправления) Тбилиси решит вопрос о присвоении одной из улиц города имени Ахалкаци.





Досье Ахалкаци



Нодар Ахалкаци родился 2 января 1938 года в Тбилиси, был футболистом в местных командах "СКА" и "Локомотив", в 1966-1970 годах тренером "Локомотива", в 1971-74 гг- руководитель отдела футбола Спорткомитета Грузии, в 1974-75 гг – начальник "Динамо" Тб. В 1976-1983 и 1985-1986 гг. был главным тренером тбилисского "Динамо". В 1982 году вместе с Константином Бесковым и Валерием Лобановским был тренером сборной СССР( триумвират) на ЧМ в Испании. Под руководством Ахалкаци "Динамо" Тб завоевал Кубок обладателей Кубков Европы(1981), стал чемпионом СССР (1978) и дважды обладателем Кубка СССР (1976 и 1979), серебряным призером чемпионата (1977) и трижды бронзовым призером (весна и осень 1976, 1981). С 15 февраля 1990 до 25 января 1998 года (до смерти) Нодар Ахалкаци был президентом ФФГ, он умер в Москве, когда из аэропорта "Внуково" на машине друга направлялся на встречу с президентом ФИФА (Международной федерации футбольных ассоциаций) Йозефом Блаттером: в машине ему стало плохо, и тренер скончался. Его тело было доставлено в Тбилиси, он похоронен в Сабурталинском пантеоне выдающихся деятелей Грузии.В 2008 году ФИФА и УЕФА наградили Ахалкаци орденами этих организаций "За особый вклад в развитие футбола".



Ахалкаци и Черчилль



Нодар был не только выдающимся тренером и энциклопедически образованным человеком, а его успехи и неудачи в некоторой степени были похожи на сложную политическую карьеру выдающегося политического деятеля Великобритании Уинстона Черчилля. Сравнение с Черчиллем и Ахалкаци впервые возникло в ноябре 1996 года, когда Тбилиси готовился к матчу отборочного турнира ЧМ-1998 между сборными Грузии и Англии. Эта встреча состоялась 9 ноября 1996 года и завершилась победой гостей - 2:0. За неделю до матча в Тбилиси приехал известный британский журналист Брюс Кларк (он в разное время работал в известных изданиях "Times" и "Financial Times", а затем обозревателем "The Economist"). В 1991-1992 годах он несколько раз посещал Грузию, побывав в Тбилиси, Зугдиди, Сухуми, Гагра, опубликовав в Англии немало интересных статей о напряженных политических событиях в Грузии. В ноябре 1996 года Брюс Кларк прибыл в Тбилиси для того, чтобы перед матчем со сборной Англии подготовить материалы для "Financial Times" о футбольных настроениях в Тбилиси, о семье Георгия Кинкладзе( он начал играть тогда за "Манчестер Сити") , а также встретиться с президентом ФФГ Н.Ахалкаци. Кларк сказал мне, что хотел подготовить интервью с Нодаром Ахалкаци. Это было понятно, т.к. в Англии хорошо помнили прекрасную игру подготовленного Ахалкаци тбилисского "Динамо" с "Ливерпулем" (осенью 1979 г. "Динамо" по результатам двух игр - 1:2, 3:0 – выбил легендарный "Ливерпуль" из Кубка европейских чемпионов) и с "Вест Хэм Юнаитед" (в марте 1981 г. динамовцы в Лондоне разгромили эту команду со счетом 4:1, а в Тбилиси проиграли ей 0:1, но по итогам двух встреч динамовцы вышли в полуфинал Кубка обладателей Кубков европейских стран). Я сказал Кларку, что встретиться с президентом Грузии Шеварднадзе будет намного проще, чем сделать интервью с Ахалкаци и президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе. Он удивился и засмеялся,но так и произошло.



При помощи пресс-секретаря президента Грузии г-на Вахтанга Абашидзе более - менее быстро удалось организовать встречу Кларка с Шеварднадзе, а с Нодаром Ахалкаци этот процесс затянулся: он через посредников передал нам, что очень занят. Я разозлился и поздно вечером позвонил г-ну Нодару на домашний номер. После приветствия сказал ему, что британскому журналисту нужен документ о том, что "Г-н Нодар Ахалкаци из-за занятости не может дать интервью". Я объяснил ему, что Кларк- большой друг Грузии и у него возникнет проблема, если у него не будет ни интервью с Ахалкаци, ни расписки об отказе от интервью. "Если у вас нет времени на интервью, то напишите, что вы не можете с ним встретиться", - сказал я. После паузы Нодар сказал: "Тенгиз, ты шутишь или подкалываешь меня?". Я ответил: "Что вы, какие шутки, я вас очень уважаю". Он сказал в ответ: "Эх, ​​ты,черноморский парень, во-первых, такой документ не пригодится твоему Кларку, во-вторых, я не отказывался от интервью, я просто занят. Но если дело обстоит так, то приходите завтра в Федерацию и скажу пару слов твоему гостю".



На второй день, когда мы пришли в Федерацию, Ахалкаци спросил меня: "Кто тебя научил такому способу добиваться согласия на интервью?". Я ответил: "Батоно Нодар, мой дед (по материнской линии) Сардион Каджая в 1942 году несколько недель был членом охраны Лаврентия Берия и научил меня некоторым хитростям жизни". Ахалкаци моментально спросил: "Случайно твой дедушка не служил в охране Черчилля?". При упоминании Черчилля находящийся с нами Брюс тоже активизировался. Потом Нодар Парсаданович и Брюс начали беседу (Брюс хорошо владеет русским языком), а я вышел из кабинета президента ФФГ и ждал на улице, т.к. это должно было быть эксклюзивным интервью и мое присутствие было не нужно. Через полтора часа из Федерации вышел Кларк. Я спросил: "О чем вы столько времени говорили?" Кларк сказал: "Мы беседовали о Черчилле, о Великобритании, а потом поговорили футболе и о матче Грузия - Англия".......



Материал подготовил Тенгиз Пачкория



