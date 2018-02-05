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Строительство двух детских садов в Тбилиси приостановлено по причине некачественных работ


05.02.2018   13:50
Строительство двух детских садов в Тбилиси приостановлено по причине некачественных работ
Руководитель Агентства по управлению детскими садами Тбилиси Кахабер Гванцеладзе осмотрел те два проекта строительства, которые осуществляет компания «Гико».

По решению мэра столицы Кахи Каладзе строительства были приостановлены до подготовки заключений экспертизы. Причиной решения стали те нарушения, которые служба аудита мэрии обнаружила в детском саду N33. Его построила эта компания.

Компания «Гико» строит детские сады по адресу Зугдидская улица N3 и в четвертом микрорайоне Нуцубидзе. Кахабер Гванцеладзе осмотрел оба строительства вместе с экспертами лаборатории мэрии.






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