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В центре Тбилиси задержали подозреваемых в групповом ограблении иностранца


03.08.2026   10:38


Сотрудники Главного управления Департамента полиции МВД задержали двух человек, которых следствие считает причастными к групповому разбойному нападению с применением насилия.

По данным следствия, злоумышленники на одной из улиц Тбилиси напали на гражданина иностранного государства, избили его, после чего похитили мобильные телефоны и денежные средства. Совершив преступление, они скрылись с места происшествия.

Благодаря оперативным мероприятиям и следственным действиям полицейские задержали обоих подозреваемых по горячим следам. Сейчас расследование продолжается — правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют возможную причастность задержанных к другим эпизодам.

Уголовное дело расследуется по статье 178 Уголовного кодекса Грузии. Санкция предусматривает до 8 лет лишения свободы.


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