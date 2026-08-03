Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Георгий Кантеладзе и Давид Лашкареишвили завоевали серебряную медаль на ЧЕ по академической гребле


03.08.2026   11:10


На чемпионате Европы по академической гребле, проходящем в итальянском Варезе, члены грузинской команды Георгий Кантеладзе и Давит Лашкареишвили заняли второе место в соревнованиях на двойках легкого веса (LM2-) и впервые в истории завоевали серебряную медаль на чемпионате Европы.

В чемпионате Европы принимают участие более 400 спортсменов из 31 страны.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна