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Георгий Кантеладзе и Давид Лашкареишвили завоевали серебряную медаль на ЧЕ по академической гребле
03.08.2026 11:10
На чемпионате Европы по академической гребле, проходящем в итальянском Варезе, члены грузинской команды Георгий Кантеладзе и Давит Лашкареишвили заняли второе место в соревнованиях на двойках легкого веса (LM2-) и впервые в истории завоевали серебряную медаль на чемпионате Европы.
В чемпионате Европы принимают участие более 400 спортсменов из 31 страны.
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