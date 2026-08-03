Национальное агентство гастрономии возглавит Леван Карумидзе

03.08.2026 11:01





Председателем нового юридического лица публичного права — Национального агентства гастрономии, созданного в системе Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, назначен Леван Карумидзе.



Как сообщили в министерстве, Леван Карумидзе обладает многолетним опытом работы в сфере управления и международных отношений. В частности, в 2020–2024 годах он занимал должности заместителя, а затем первого заместителя председателя парламентского Комитета по европейской интеграции. Кроме того, он был членом Комитета по внешним связям.



«Леван Карумидзе имеет большой опыт работы на руководящих должностях в государственном секторе. В разные годы он занимал пост заместителя руководителя аппарата Совета национальной безопасности Грузии, работал в Администрации правительства Грузии по направлению взаимодействия с международными СМИ. Кроме того, занимал руководящие должности в юридических лицах публичного права, входящих в систему Министерства образования и науки.



Профессиональный опыт Левана Карумидзе будет способствовать эффективной деятельности агентства, повышению международной узнаваемости и популяризации грузинской гастрономии, развитию гастрономического наследия и укреплению сотрудничества с международными партнёрами. В свою очередь это положительно скажется на позиционировании Грузии как страны с уникальной гастрономической культурой.



Следует отметить, что Национальное агентство гастрономии, являющееся юридическим лицом публичного права в системе Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, было создано на основании постановления правительства Грузии от 20 июля 2026 года. Целью агентства является сохранение, развитие и популяризация гастрономического наследия страны, повышение его международной узнаваемости, а также формирование и реализация единой государственной политики (стратегии) в сфере гастрономии», — говорится в сообщении.





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