Шио III зачитал проповедь по случаю праздника Илиаоба

03.08.2026 11:05





»Сегодня мы собрались, чтобы ещё раз вспомнить нашего любимого великого владыку и духовного отца Илию, его труды, его личность и выразить ему нашу благодарность и любовь. Да благословит Господь его душу, да упокоит её в Царствии Небесном», — заявил Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхета-Тбилиси и митрополит Бичвинтский и Цхум-Абхазский Шио III во время проповеди в кафедральном Патриаршем соборе Пресвятой Троицы по случаю праздника Илиаоба.



Шио III говорил о значении сегодняшнего евангельского чтения и вспомнил служение Католикоса-Патриарха Илии II.



Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!



Высокопреосвященные архипастыри, досточтимые отцы, дорогие братья и сёстры, поздравляю вас с праздником Илиаоба!



Сегодня совершается память святого пророка Илии Фесвитянина. Также сегодня мы чтим память святого Илии Праведного (Ильи Чавчавадзе).



В этот день мы всегда собирались, чтобы поздравить Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II с днём его небесного покровителя.



Эти три великих подвижника, которых я перечислил, жили в совершенно разные эпохи, но их объединяло главное: они были духовными вождями своих народов, с великой ревностью защищали истинную веру и противостояли силам, боровшимся против духовных и национальных ценностей. Можно сказать, что именно они сыграли решающую роль в сохранении этих ценностей.



Сегодняшний день имеет особое значение для Грузии, для нашего развития и нашей истории, потому что именно сегодня вспоминается чудо, произошедшее на горе Тхоти со святым равноапостольным царём Мирианом. Как вы помните, именно это чудо привело его к обращению в истинную веру; после него он решил принять христианство, а затем объявил его государственной религией.



В этом году мы отмечаем 1700-летие этого великого события. Поэтому сегодняшний день особенно важен для всех нас.



Сегодня нам хотелось бы многое сказать о Его Святейшестве и Блаженстве, о его достоинствах и качествах. Мы всегда вспоминали их с глубокой благодарностью и любовью. Но сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на одну особую черту его жизни и служения, которая удивительным образом перекликается с сегодняшним евангельским чтением.



Сегодня вы слышали рассказ о чуде хождения по воде. После того как Спаситель пятью хлебами и двумя рыбами накормил пять тысяч человек, «кроме женщин и детей», как уточняет Евангелие (Мф. 14:21), Он отпустил народ и велел ученикам переправиться через Геннисаретское озеро без Него. Сам же остался один на молитве.



Посреди ночи поднялась сильная буря. Апостолы находились в лодке, которую бросало волнами, потому что, как пишет евангелист Матфей, дул встречный ветер. Вдруг они увидели Господа Иисуса Христа, идущего к ним по воде. Они сильно испугались, подумав, что видят призрак. Но Господь сказал им: «Не бойтесь, это Я; мужайтесь!»



Тогда Пётр сказал: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Христос ответил: «Иди».



Пётр вышел из лодки и пошёл по воде, но, увидев бурю и услышав её страшный шум, испугался и начал тонуть. В страхе он воскликнул: «Господи, спаси меня!»



Тогда Господь протянул ему руку, поднял его и сказал: «Маловерный! Зачем ты усомнился?»



После этого они вошли в лодку, буря утихла, и вместе достигли берега у Геннисарета (Мф. 14:22–34).



Этот евангельский эпизод невольно напоминает нам нашу собственную жизнь, полную бурь, которые испытывают нашу веру, нашу совесть, лучшие стремления нашего сердца и пытаются потопить нашу маленькую лодку.



Иногда нам кажется, что спасения ждать неоткуда. Но сегодняшнее Евангелие учит нас тому, что среди любой бури, среди любого волнения звучат утешительные слова Господа Иисуса Христа: «Не бойтесь, Я с вами; мужайтесь!»



Если мы услышим эти слова и, подобно Петру, устремимся к Господу, если будем стремиться к Нему всем сердцем, Он непременно подаст нам руку, войдёт в нашу лодку, станет нашим спутником. Тогда буря обязательно утихнет, и Он приведёт нас к тихой пристани. Его вера, Его благодать и Его сила приведут нас к той цели, ради которой мы живём и к которой призваны.



Но что необходимо нам, дорогие братья и сёстры? Самое главное — чтобы нас никогда не подвёл духовный слух, чтобы мы всегда слышали слова Господа: «Я с вами; мужайтесь, не бойтесь!»



Когда мы вспоминаем Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II, думаю, все согласятся, что именно этим качеством он особенно отличался. Его духовный слух никогда не ослабевал, и он всегда слышал эти драгоценные слова Господа: «Я с вами; мужайтесь и не бойтесь!»



Всю свою жизнь он трудился не только ради того, чтобы самому слышать эти слова, но и для того, чтобы их услышал весь народ, вся Грузия.



Несмотря на многочисленные испытания, которые выпали на долю Грузии и нашей Церкви в годы его предстоятельства, ни одна буря не смогла испугать или поколебать Его Святейшество и Блаженство. Он неуклонно стремился ко Господу и вёл за собой весь народ, управлял кораблём Церкви с непоколебимой верой и мужеством. Всем нам, своим духовным чадам, он оставил крепкую, укреплённую и умножившуюся Церковь.



Конечно, за всё это мы глубоко благодарны ему. Весь грузинский народ выражает ему свою признательность, любовь и верность. Особенно ярко это проявилось в дни его кончины и погребения.



Сегодня мы вновь собрались, чтобы вспомнить нашего любимого великого владыку и духовного отца Илию, его служение, его личность и выразить ему нашу благодарность и любовь. Да благословит Господь его душу, да упокоит её в Царствии Небесном.



Ещё раз поздравляю всех с праздником Илиоба. По молитвам святого пророка Илии и святого Илии Праведного (Ильи Чавчавадзе) да благословит вас Господь, дарует вам радость и укрепит вас.



Да благословит, сохранит, объединит и укрепит Господь всю Грузию. Аминь!



Сегодня мы также молимся за представителей следующих фамилий: Маркоишвили, Канделаки, Симсиве и Индашвили. Да благословит вас Господь, укрепит и умножит ваши семьи. Аминь! — сказал Шио III.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





