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Три года со дня трагедии в Шови


03.08.2026   10:42


3 августа 2023 года гигантский оползень за несколько минут превратил высокогорный курорт в Раче в грязевое месиво с обломками деревьев, автомобилей и коттеджей. По оценкам специалистов, с гор сошло более 5 млн кубометров земли и камней.

Трагедия произошла в разгар туристического сезона. Ее жертвами стали 33 человека. Люди гибли целыми семьями. Среди погибших — и местные жители, работавшие в поселке, и отдыхающие.


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