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Три года со дня трагедии в Шови
03.08.2026 10:42
3 августа 2023 года гигантский оползень за несколько минут превратил высокогорный курорт в Раче в грязевое месиво с обломками деревьев, автомобилей и коттеджей. По оценкам специалистов, с гор сошло более 5 млн кубометров земли и камней.
Трагедия произошла в разгар туристического сезона. Ее жертвами стали 33 человека. Люди гибли целыми семьями. Среди погибших — и местные жители, работавшие в поселке, и отдыхающие.
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