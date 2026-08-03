Три года со дня трагедии в Шови

03.08.2026 10:42





3 августа 2023 года гигантский оползень за несколько минут превратил высокогорный курорт в Раче в грязевое месиво с обломками деревьев, автомобилей и коттеджей. По оценкам специалистов, с гор сошло более 5 млн кубометров земли и камней.



Трагедия произошла в разгар туристического сезона. Ее жертвами стали 33 человека. Люди гибли целыми семьями. Среди погибших — и местные жители, работавшие в поселке, и отдыхающие.





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