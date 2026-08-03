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Саакашвили сравнил своё возвращение в грузинскую политику с возвращением Одиссея
03.08.2026 10:53
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал большое обращение, в котором сравнил себя с Одиссеем, вернувшимся домой после долгих лет странствий.
Он напомнил, что ранее говорил не только о Нельсоне Манделе, но и о президенте Бразилии Луисе Инасиу Луле да Силве, который после тюремного заключения вновь вернулся к власти.
По словам Саакашвили, его последнее выступление в суде получило в социальных сетях больше просмотров, чем многие грузиноязычные новости и политические передачи. При этом реакция части оппозиции вызвала у него ассоциации с «Одиссеей».
Саакашвили сравнил Грузию с Пенелопой, а оппозиционных политиков — с её многочисленными женихами, которые не хотят возвращения Одиссея и пытаются от него избавиться.
«Считайте, что Пенелопа — это рычаги управления Грузией, а её женихи — грузинские оппозиционеры. Они понимают, что я больше им соответствую, но винят в собственных неудачах не себя, а меня», — написал он.
Саакашвили также заявил, что готовится к «большим переменам». Среди своих задач он назвал возвращение Грузии на путь развития, восстановление систем образования и здравоохранения, укрепление государственных институтов, противодействие угрозам, связанным с возможным распадом России, и возвращение Апхазети.
«Ради всего этого возвращение Одиссея действительно имеет смысл — даже если в конце он принесёт себя в жертву», — написал Саакашвили.
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