Школе в Тбилиси присвоено имя Нодара Ахалкаци

17.02.2018 19:22



Ведущим этой церемонии был заслуженный тренер Грузии, комментатор-рекордсмен Джамлет Хухашвили ( ему 74 года, из них 54 года он работает телерадиокомментатором), на церемонии присутствовали представители министерства образования Грузии, парламента страны, ветераны тбилисского "Динамо" 1970-1980-х годов, учащиеся и педагоги школы. Хухашвили зачитал текст распоряжения минобразования, в нем сказано, что "9-ой средней школе присвоено имя выпускника школы, выдающегося тренера и педагога Нодара Парсадановича, внесшего огромный вклад в развитие грузинского футбола".



Хухашвили сказал, что "Нодар Ахалкаци был всесторонне развитой личностью". "Под его руководством тбилисское "Динамо" в 1976-82 гг. добилось блестящих успехов как в чемпионатах и Кубках СССР, так и на европейской арене, мне не раз приходилось вести теле и радиорепортажи матчей с участием нашей именитой команды, которая доставила радость миллионам людей",-сказал Хухашвили. Именитый грузинский дзюдоист, Чемпион Олимпийских Игр 1980 года Шота Хабарели заявил на церемонии, что "гордится тем, что был знаком с таким выдающимся тренером и деятелем футбола каким был Нодар Ахалкаци". С воспоминаниями о тренере выступили лучший вратарь СССР 1979 года, экс-голкипер тбилисского "Динамо" Отари Габелия, руководитель Союза ветеранов грузинского футбола, известный футболист Вахтанг Коридзе и другие. Проживающая в Израиле дочь тренера Медея Нодаровна Ахалкаци (она замужем за израильского дипломата) по-телефону подключилась к церемонии и поблагодарила за почтение памяти и заслуг отца.



Знаменитый форвард тбилисского "Динамо" и сборной СССР Владимир Гуцаев заявил, что "присвоение имени Нодара Ахалкаци школе, которую он закончил с золотой медалью- это очень приятное событие, это память о выдающемся тренере выдающейся команды 20-го века".



После церемонии в спортзале школы состоялся концерт с участием танцевальных и музыкальных детских коллективов школы. Руководители школы сообщили, что "в библиотеке создан специальный уголок с материалами о Нодаре Ахалкаци, в будущем будет создан музей о великом тренере и деятеле".



Досье Ахалкаци



Ахалкаци родился 2 января 1938 года в Тбилиси, играл в местных командах СКА и "Локомотив", в 1966-70 годах был тренером "Локомотива", в 1971-74 годах - руководителем отдела футбола Спорткомитета Грузии, в 1976-83 и 1985-86 годах - гл.тренером тбилисского "Динамо", в 1982 году вместе с Константином Бесковым и Валерием Лобановским работал тренером сборной СССР на ЧМ в Испании. Под руководством Ахалкаци "Динамо" завоевало Кубок обладателей кубков европейских стран (1981), стало чемпионом СССР (1978) и дважды обладателем Кубка СССР (1976, 1979), серебряным призером чемпионата страны (1977) и трижды бронзовым (весна и осень 1976 года, 1981). С февраля 1990 года до 25 января 1998-го он был был президентом ФФГ, он умер в Москве, когда из аэропорта "Внуково" на машине друга направлялся на встречу с президентом ФИФА Йозефом Блаттером: в машине ему стало плохо, тренер скончался. Его тело было доставлено в Тбилиси, он похоронен в Сабурталинском пантеоне выдающихся деятелей Грузии. В 2008 году ФИФА и УЕФА наградили Ахалкаци орденами организаций "За особый вклад в развитие футбола". В конце декабря 2017 года в 9-й средней школе в Тбилиси был открыт бюст Ахалкаци, в январе он удостоен Ордена Чести - одной из высших госнаград Грузии.Тогда же имя Ахалкаци было присвоено одной из улиц столицы Грузии. Председатель Сакребуло (орган самоуправления города) Тбилиси Георгий Ткемаладзе на церемонии открытия улицы назвал "символичным и примечательным то, что имя выдающегося тренера Ахалкаци присвоено улице, расположенной около тренировочной базы фк "Динамо" Тбилиси. Несколько дней назад в городе Лагодехи на востоке Грузии была открыта футбольная академия имени Н.Ахалкаци, на церемонии присутствовали президент ФФГ Леван Кобиашвили, председатель парламента страны Ираклий Кобахидзе, ветераны футбола и действующие спортсмены.

Следует отметить, что Нодар Ахалкаци был не только отличным знатоком футбола и успешным тренером, но и очень образованным и интеллигентным человеком:нередко вместе с футболистами он посещал музеи и исторические места. Он также хорошо разбирался в классической музыке, истории, увлекался философией,очень любил поэзию - грузинскую, русскую и японскую.



Ахалкаци и Черчилль



Следует отметить, что Нодар Ахалкаци был не только отличным знатоком футбола и успешным тренером, но и очень образованным и интеллигентным человеком:нередко вместе с футболистами он посещал музеи и исторические места. Он также хорошо разбирался в классической музыке, истории, увлекался философией,очень любил поэзию - грузинскую, русскую и японскую. Его успехи и неудачи в некоторой степени были похожи на сложную политическую карьеру выдающегося политического деятеля Великобритании Уинстона Черчилля. Сравнение с Черчиллем и Ахалкаци впервые возникло в ноябре 1996 года, когда Тбилиси готовился к матчу отборочного турнира ЧМ-1998 между сборными Грузии и Англии. Эта встреча состоялась 9 ноября 1996 года и завершилась победой гостей - 2:0. За неделю до матча в Тбилиси приехал известный британский журналист Брюс Кларк (он в разное время работал в известных изданиях "Times" и "Financial Times", а затем обозревателем "The Economist"). В 1991-1992 годах он несколько раз посещал Грузию, побывав в Тбилиси, Зугдиди, Сухуми, Гагра, опубликовав в Англии немало интересных статей о напряженных политических событиях в Грузии. В ноябре 1996 года Брюс Кларк прибыл в Тбилиси для того, чтобы перед матчем со сборной Англии подготовить материалы для "Financial Times" о футбольных настроениях в Тбилиси, о семье Георгия Кинкладзе( он начал играть тогда за "Манчестер Сити") , а также встретиться с президентом ФФГ Н.Ахалкаци. Кларк сказал мне, что хотел подготовить интервью с Нодаром Ахалкаци. Это было понятно, т.к. в Англии хорошо помнили прекрасную игру подготовленного Ахалкаци тбилисского "Динамо" с "Ливерпулем" (осенью 1979 г. "Динамо" по результатам двух игр - 1:2, 3:0 – выбил легендарный "Ливерпуль" из Кубка европейских чемпионов) и с "Вест Хэм Юнаитед" (в марте 1981 г. динамовцы в Лондоне разгромили эту команду со счетом 4:1, а в Тбилиси проиграли ей 0:1, но по итогам двух встреч динамовцы вышли в полуфинал Кубка обладателей Кубков европейских стран). Я сказал Кларку, что встретиться с президентом Грузии Шеварднадзе будет намного проще, чем сделать интервью с Ахалкаци. Он удивился и засмеялся,но так и произошло.



При помощи пресс-секретаря президента Грузии Вахтанга Абашидзе более - менее быстро удалось организовать встречу Кларка с Шеварднадзе, а с Нодаром Ахалкаци этот процесс затянулся: он через посредников передал нам, что очень занят. Я разозлился и поздно вечером позвонил г-ну Нодару на домашний номер. После приветствия сказал ему, что британскому журналисту нужен документ о том, что "Г-н Нодар Ахалкаци из-за занятости не может дать интервью". Я объяснил ему, что Кларк- большой друг Грузии и у него возникнет проблема, если у него не будет ни интервью с Ахалкаци, ни расписки об отказе от интервью. "Если у вас нет времени на интервью, то напишите, что вы не можете с ним встретиться", - сказал я. После паузы Нодар сказал: "Тенгиз, ты шутишь или подкалываешь меня?". Я ответил: "Что вы, какие шутки, я вас очень уважаю". Он сказал в ответ: "Эх, ​​ты,черноморский парень, во-первых, такой документ не пригодится твоему Кларку, во-вторых, я не отказывался от интервью, я просто занят. Но если дело обстоит так, то приходите завтра в Федерацию и скажу пару слов твоему гостю".



На второй день, когда мы пришли в Федерацию, Ахалкаци спросил меня: "Кто тебя научил такому способу добиваться согласия на интервью?". Я ответил: "Батоно Нодар, мой дед (по материнской линии) Сардион Каджая в 1942 году несколько недель был членом охраны Лаврентия Берия и научил меня некоторым хитростям жизни". Ахалкаци моментально спросил: "Случайно твой дедушка не служил в охране Черчилля?". При упоминании Черчилля находящийся с нами Брюс тоже активизировался. Потом Нодар Парсаданович и Брюс начали беседу (Брюс хорошо владеет русским языком), а я вышел из кабинета президента ФФГ и ждал на улице, т.к. это должно было быть эксклюзивным интервью и мое присутствие было не нужно. Через полтора часа из Федерации вышел Кларк. Я спросил: "О чем вы столько времени говорили?" Кларк сказал: "Мы беседовали о Черчилле, о Великобритании, а потом поговорили футболе и о матче Грузия - Англия".......



Материал подготовил Тенгиз Пачкория



Средней школе № 9 города Тбилиси, которую в 1955 году с золотой медалью закончил Нодар Парсаданович Ахалкаци (1938-1998), официально присвоено имя выдающегося тренера тбилисского "Динамо" и первого президента Федерации футбола Грузии. Об этом было заявлено на церемонии объявления распоряжения министерства образования Грузии о присвоении этой школе имени Ахалкаци, прошедшей в здании этой школы.Ведущим этой церемонии был заслуженный тренер Грузии, комментатор-рекордсмен Джамлет Хухашвили ( ему 74 года, из них 54 года он работает телерадиокомментатором), на церемонии присутствовали представители министерства образования Грузии, парламента страны, ветераны тбилисского "Динамо" 1970-1980-х годов, учащиеся и педагоги школы. Хухашвили зачитал текст распоряжения минобразования, в нем сказано, что "9-ой средней школе присвоено имя выпускника школы, выдающегося тренера и педагога Нодара Парсадановича, внесшего огромный вклад в развитие грузинского футбола".Хухашвили сказал, что "Нодар Ахалкаци был всесторонне развитой личностью". "Под его руководством тбилисское "Динамо" в 1976-82 гг. добилось блестящих успехов как в чемпионатах и Кубках СССР, так и на европейской арене, мне не раз приходилось вести теле и радиорепортажи матчей с участием нашей именитой команды, которая доставила радость миллионам людей",-сказал Хухашвили. Именитый грузинский дзюдоист, Чемпион Олимпийских Игр 1980 года Шота Хабарели заявил на церемонии, что "гордится тем, что был знаком с таким выдающимся тренером и деятелем футбола каким был Нодар Ахалкаци". С воспоминаниями о тренере выступили лучший вратарь СССР 1979 года, экс-голкипер тбилисского "Динамо" Отари Габелия, руководитель Союза ветеранов грузинского футбола, известный футболист Вахтанг Коридзе и другие. Проживающая в Израиле дочь тренера Медея Нодаровна Ахалкаци (она замужем за израильского дипломата) по-телефону подключилась к церемонии и поблагодарила за почтение памяти и заслуг отца.Знаменитый форвард тбилисского "Динамо" и сборной СССР Владимир Гуцаев заявил, что "присвоение имени Нодара Ахалкаци школе, которую он закончил с золотой медалью- это очень приятное событие, это память о выдающемся тренере выдающейся команды 20-го века".После церемонии в спортзале школы состоялся концерт с участием танцевальных и музыкальных детских коллективов школы. Руководители школы сообщили, что "в библиотеке создан специальный уголок с материалами о Нодаре Ахалкаци, в будущем будет создан музей о великом тренере и деятеле".Ахалкаци родился 2 января 1938 года в Тбилиси, играл в местных командах СКА и "Локомотив", в 1966-70 годах был тренером "Локомотива", в 1971-74 годах - руководителем отдела футбола Спорткомитета Грузии, в 1976-83 и 1985-86 годах - гл.тренером тбилисского "Динамо", в 1982 году вместе с Константином Бесковым и Валерием Лобановским работал тренером сборной СССР на ЧМ в Испании. Под руководством Ахалкаци "Динамо" завоевало Кубок обладателей кубков европейских стран (1981), стало чемпионом СССР (1978) и дважды обладателем Кубка СССР (1976, 1979), серебряным призером чемпионата страны (1977) и трижды бронзовым (весна и осень 1976 года, 1981). С февраля 1990 года до 25 января 1998-го он был был президентом ФФГ, он умер в Москве, когда из аэропорта "Внуково" на машине друга направлялся на встречу с президентом ФИФА Йозефом Блаттером: в машине ему стало плохо, тренер скончался. Его тело было доставлено в Тбилиси, он похоронен в Сабурталинском пантеоне выдающихся деятелей Грузии. В 2008 году ФИФА и УЕФА наградили Ахалкаци орденами организаций "За особый вклад в развитие футбола". В конце декабря 2017 года в 9-й средней школе в Тбилиси был открыт бюст Ахалкаци, в январе он удостоен Ордена Чести - одной из высших госнаград Грузии.Тогда же имя Ахалкаци было присвоено одной из улиц столицы Грузии. Председатель Сакребуло (орган самоуправления города) Тбилиси Георгий Ткемаладзе на церемонии открытия улицы назвал "символичным и примечательным то, что имя выдающегося тренера Ахалкаци присвоено улице, расположенной около тренировочной базы фк "Динамо" Тбилиси. Несколько дней назад в городе Лагодехи на востоке Грузии была открыта футбольная академия имени Н.Ахалкаци, на церемонии присутствовали президент ФФГ Леван Кобиашвили, председатель парламента страны Ираклий Кобахидзе, ветераны футбола и действующие спортсмены.Следует отметить, что Нодар Ахалкаци был не только отличным знатоком футбола и успешным тренером, но и очень образованным и интеллигентным человеком:нередко вместе с футболистами он посещал музеи и исторические места. Он также хорошо разбирался в классической музыке, истории, увлекался философией,очень любил поэзию - грузинскую, русскую и японскую.Следует отметить, что Нодар Ахалкаци был не только отличным знатоком футбола и успешным тренером, но и очень образованным и интеллигентным человеком:нередко вместе с футболистами он посещал музеи и исторические места. Он также хорошо разбирался в классической музыке, истории, увлекался философией,очень любил поэзию - грузинскую, русскую и японскую. Его успехи и неудачи в некоторой степени были похожи на сложную политическую карьеру выдающегося политического деятеля Великобритании Уинстона Черчилля. Сравнение с Черчиллем и Ахалкаци впервые возникло в ноябре 1996 года, когда Тбилиси готовился к матчу отборочного турнира ЧМ-1998 между сборными Грузии и Англии. Эта встреча состоялась 9 ноября 1996 года и завершилась победой гостей - 2:0. За неделю до матча в Тбилиси приехал известный британский журналист Брюс Кларк (он в разное время работал в известных изданиях "Times" и "Financial Times", а затем обозревателем "The Economist"). В 1991-1992 годах он несколько раз посещал Грузию, побывав в Тбилиси, Зугдиди, Сухуми, Гагра, опубликовав в Англии немало интересных статей о напряженных политических событиях в Грузии. В ноябре 1996 года Брюс Кларк прибыл в Тбилиси для того, чтобы перед матчем со сборной Англии подготовить материалы для "Financial Times" о футбольных настроениях в Тбилиси, о семье Георгия Кинкладзе( он начал играть тогда за "Манчестер Сити") , а также встретиться с президентом ФФГ Н.Ахалкаци. Кларк сказал мне, что хотел подготовить интервью с Нодаром Ахалкаци. Это было понятно, т.к. в Англии хорошо помнили прекрасную игру подготовленного Ахалкаци тбилисского "Динамо" с "Ливерпулем" (осенью 1979 г. "Динамо" по результатам двух игр - 1:2, 3:0 – выбил легендарный "Ливерпуль" из Кубка европейских чемпионов) и с "Вест Хэм Юнаитед" (в марте 1981 г. динамовцы в Лондоне разгромили эту команду со счетом 4:1, а в Тбилиси проиграли ей 0:1, но по итогам двух встреч динамовцы вышли в полуфинал Кубка обладателей Кубков европейских стран). Я сказал Кларку, что встретиться с президентом Грузии Шеварднадзе будет намного проще, чем сделать интервью с Ахалкаци. Он удивился и засмеялся,но так и произошло.При помощи пресс-секретаря президента Грузии Вахтанга Абашидзе более - менее быстро удалось организовать встречу Кларка с Шеварднадзе, а с Нодаром Ахалкаци этот процесс затянулся: он через посредников передал нам, что очень занят. Я разозлился и поздно вечером позвонил г-ну Нодару на домашний номер. После приветствия сказал ему, что британскому журналисту нужен документ о том, что "Г-н Нодар Ахалкаци из-за занятости не может дать интервью". Я объяснил ему, что Кларк- большой друг Грузии и у него возникнет проблема, если у него не будет ни интервью с Ахалкаци, ни расписки об отказе от интервью. "Если у вас нет времени на интервью, то напишите, что вы не можете с ним встретиться", - сказал я. После паузы Нодар сказал: "Тенгиз, ты шутишь или подкалываешь меня?". Я ответил: "Что вы, какие шутки, я вас очень уважаю". Он сказал в ответ: "Эх, ​​ты,черноморский парень, во-первых, такой документ не пригодится твоему Кларку, во-вторых, я не отказывался от интервью, я просто занят. Но если дело обстоит так, то приходите завтра в Федерацию и скажу пару слов твоему гостю".На второй день, когда мы пришли в Федерацию, Ахалкаци спросил меня: "Кто тебя научил такому способу добиваться согласия на интервью?". Я ответил: "Батоно Нодар, мой дед (по материнской линии) Сардион Каджая в 1942 году несколько недель был членом охраны Лаврентия Берия и научил меня некоторым хитростям жизни". Ахалкаци моментально спросил: "Случайно твой дедушка не служил в охране Черчилля?". При упоминании Черчилля находящийся с нами Брюс тоже активизировался. Потом Нодар Парсаданович и Брюс начали беседу (Брюс хорошо владеет русским языком), а я вышел из кабинета президента ФФГ и ждал на улице, т.к. это должно было быть эксклюзивным интервью и мое присутствие было не нужно. Через полтора часа из Федерации вышел Кларк. Я спросил: "О чем вы столько времени говорили?" Кларк сказал: "Мы беседовали о Черчилле, о Великобритании, а потом поговорили футболе и о матче Грузия - Англия".......Материал подготовил Тенгиз Пачкория











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