Здание, ставшее свидетелем провозглашения Азербайджанской Демократической Республики

19.05.2018 10:06



Здание, где была провозглашена независимость Азербайджана



Сейчас функционирующее как "Дворец молодежи" здание было некогда зданием Кавказского наместничества. 23 февраля 1918 года в данном здании был созван Закавказский сейм из Грузии, Азербайджана и Армении. В Сейме были представлены социал-демократы от Грузии, члены партии "Мусават" и нейтральные от Азербайджана, партия "Дашнакцутюн" от Армении. В Сейме мусульмане составляли численное большинство. В тот период в мусульманской фракции было 50 членов. Социал-демократы были представлены в Сейме 32 членами, армяне – 27. Из-за того, что в Сейме преобладали азербайджанцы, в принимаемых решениях преимущественный голос мог быть у Азербайджана. Это было не выгодно "Дашнакцутюну" и остальным. По этой причине в Сейме возникли разногласия. 26 мая 1918 года Грузия объявила, что выходит из Закавказского сейма, и с этим Сейм был распущен. 27 мая азербайджанское представительство Сейма объявило себя временным Национальным советом. Председательство Советом было поручено Мамед Эмину Расулзаде. Днем позже на первом заседании Национального совета с участием 26 членов 24 голосами был принят Акт о независимости. Тем самым, 28 мая 1918 года в данном здании в центре Тбилиси было провозглашено создание Азербайджанской Демократической Республики. Новое правительство и Национальный совет функционировали здесь до 16 июня, т.е. до переезда в Гянджу. На входе в основной зал здания размещены стенды с информацией о том, что здесь были провозглашены Грузинское государство и АДР.







Зеркальный, Белый и Красный залы



При осмотре здешних залов будто прикасаешься к истории. При входе в Зеркальный зал, весь обставленный мелкими зеркалами, словно попадаешь в волшебный мир. В этом зале с высокими сводами преимущественно велись обсуждения. Важные документы были подписаны в соседней комнате – Белом зале. Входя в зал, можно увидеть только старинный стол. Первые акты о независимости Азербайджана и Грузии были подписаны именно в этом зале. В то же время Закавказский сейм также был создан в этом здании. Решения провозглашались в Красном зале, украшенном в старинных традициях. В этом зале, напоминающем чем-то дом культуры и концертный зал, сцена и сидения разделены. Решения провозглашались с этой сцены.



В этом здании работали Мирза Фатали Ахундов и Аббасгулу ага Бакиханов.



В служебном здании Кавказского наместничества работало много выдающихся людей того времени, в том числе одни из основоположников культуры, литературы, философской мысли Азербайджана Мирза Фатали Ахундов и Аббасгулу ага Бакиханов.



Это величественное здание было свидетелем принятия Конституции Грузии в 1921 году. В здании, которое в советские годы служило домом пионеров, сейчас для школьников и молодежи функционируют различные языковые, музыкальные, танцевальные кружки. В основных залах здания проводятся международные мероприятия, большие концерты и другие важные государственные мероприятия. Сад у правого входа в здание в последние годы был восстановлен, превращен в место отдыха для жителей и гостей города.

Посетителям здания рассказывается о ее истории, принятых здесь важных решениях.



Хатаи Азизов





Автор: Хатаи Азизов, собкор АЗЕРТАДЖ Одним из самых красивых проспектов и улиц столицы Грузии является проспект Шоты Руставели в Тбилиси. На этом проспекте (ныне пр. Шота Руставели, 6) находится здание, ставшее свидетелем истории.Сейчас функционирующее как "Дворец молодежи" здание было некогда зданием Кавказского наместничества. 23 февраля 1918 года в данном здании был созван Закавказский сейм из Грузии, Азербайджана и Армении. В Сейме были представлены социал-демократы от Грузии, члены партии "Мусават" и нейтральные от Азербайджана, партия "Дашнакцутюн" от Армении. В Сейме мусульмане составляли численное большинство. В тот период в мусульманской фракции было 50 членов. Социал-демократы были представлены в Сейме 32 членами, армяне – 27. Из-за того, что в Сейме преобладали азербайджанцы, в принимаемых решениях преимущественный голос мог быть у Азербайджана. Это было не выгодно "Дашнакцутюну" и остальным. По этой причине в Сейме возникли разногласия. 26 мая 1918 года Грузия объявила, что выходит из Закавказского сейма, и с этим Сейм был распущен. 27 мая азербайджанское представительство Сейма объявило себя временным Национальным советом. Председательство Советом было поручено Мамед Эмину Расулзаде. Днем позже на первом заседании Национального совета с участием 26 членов 24 голосами был принят Акт о независимости. Тем самым, 28 мая 1918 года в данном здании в центре Тбилиси было провозглашено создание Азербайджанской Демократической Республики. Новое правительство и Национальный совет функционировали здесь до 16 июня, т.е. до переезда в Гянджу. На входе в основной зал здания размещены стенды с информацией о том, что здесь были провозглашены Грузинское государство и АДР.При осмотре здешних залов будто прикасаешься к истории. При входе в Зеркальный зал, весь обставленный мелкими зеркалами, словно попадаешь в волшебный мир. В этом зале с высокими сводами преимущественно велись обсуждения. Важные документы были подписаны в соседней комнате – Белом зале. Входя в зал, можно увидеть только старинный стол. Первые акты о независимости Азербайджана и Грузии были подписаны именно в этом зале. В то же время Закавказский сейм также был создан в этом здании. Решения провозглашались в Красном зале, украшенном в старинных традициях. В этом зале, напоминающем чем-то дом культуры и концертный зал, сцена и сидения разделены. Решения провозглашались с этой сцены.В этом здании работали Мирза Фатали Ахундов и Аббасгулу ага Бакиханов.В служебном здании Кавказского наместничества работало много выдающихся людей того времени, в том числе одни из основоположников культуры, литературы, философской мысли Азербайджана Мирза Фатали Ахундов и Аббасгулу ага Бакиханов.Это величественное здание было свидетелем принятия Конституции Грузии в 1921 году. В здании, которое в советские годы служило домом пионеров, сейчас для школьников и молодежи функционируют различные языковые, музыкальные, танцевальные кружки. В основных залах здания проводятся международные мероприятия, большие концерты и другие важные государственные мероприятия. Сад у правого входа в здание в последние годы был восстановлен, превращен в место отдыха для жителей и гостей города.Посетителям здания рассказывается о ее истории, принятых здесь важных решениях.Хатаи АзизовАвтор: Хатаи Азизов, собкор АЗЕРТАДЖ











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