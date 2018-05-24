Патриархия Грузии призывает власти предпринять действенные и быстрые шаги, чтобы страна не встала перед угрозой развития неуправляемых процессов

24.05.2018 20:40 Призываем власти предпринять действенные и быстрые шаги, чтобы были созданы правовые и другого рода механизмы для защиты общества, а также была проведена соответствующая политика, чтобы страна не встала перед угрозой развития неуправляемых процессов, - об этом говорится в распространенном патриархии Грузии заявлении, которое касается сюжетов, показанных в эфире телекомпании «Рустави 2» и заявлений журналиста Георгия Габуния.



Патриархия также обращается к священникам и дипломатическому корпусу.



«В первую очередь призываем наших священников, прекратить какие-либо отношения с «Рустави 2», чтобы они не давали им интервью и не участвовали ни в одной из их передач. Желательно, чтобы это приняли к сведению и те, для кого значимы наша Церковь и наши ценности.



Также призываем находящиеся в Грузии международные организации и тех иностранных доноров, которые содействуют распространению в нашей странней западных ценностей – покажите обществу, что европейская демократия – это не пренебрежение образом мышления огромного большинства народа и его религиозных чувств, чтобы у наших граждан не создались неверные представления и настроения.



Призываем власти предпринять действенные и быстрые шаги, чтобы были созданы правовые и другого рода механизмы для защиты общества, а также была проведена соответствующая политика, чтобы страна не встала перед угрозой развития неуправляемых процессов, - говорится в заявлении патриархии.















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