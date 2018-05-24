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Патриархия Грузии призывает власти предпринять действенные и быстрые шаги, чтобы страна не встала перед угрозой развития неуправляемых процессов
24.05.2018 20:40
Призываем власти предпринять действенные и быстрые шаги, чтобы были созданы правовые и другого рода механизмы для защиты общества, а также была проведена соответствующая политика, чтобы страна не встала перед угрозой развития неуправляемых процессов, - об этом говорится в распространенном патриархии Грузии заявлении, которое касается сюжетов, показанных в эфире телекомпании «Рустави 2» и заявлений журналиста Георгия Габуния.
Патриархия также обращается к священникам и дипломатическому корпусу.
«В первую очередь призываем наших священников, прекратить какие-либо отношения с «Рустави 2», чтобы они не давали им интервью и не участвовали ни в одной из их передач. Желательно, чтобы это приняли к сведению и те, для кого значимы наша Церковь и наши ценности.
Также призываем находящиеся в Грузии международные организации и тех иностранных доноров, которые содействуют распространению в нашей странней западных ценностей – покажите обществу, что европейская демократия – это не пренебрежение образом мышления огромного большинства народа и его религиозных чувств, чтобы у наших граждан не создались неверные представления и настроения.
Призываем власти предпринять действенные и быстрые шаги, чтобы были созданы правовые и другого рода механизмы для защиты общества, а также была проведена соответствующая политика, чтобы страна не встала перед угрозой развития неуправляемых процессов, - говорится в заявлении патриархии.
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