Обжалование не дает права управлять автомобилем: что изменилось для водителей

30.09.2026 14:58





С 31 августа изменилось правило, которое касается водителей, которым приостановлено право управления транспортным средством за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.



Ранее водитель мог обжаловать постановление о приостановлении права управления и в период рассмотрения жалобы продолжать управлять автомобилем. Теперь подача жалобы сама по себе не дает права управлять транспортным средством.



Что предусматривает закон?



Речь идет о статье 116 Кодекса об административных правонарушениях, которая устанавливает ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.



Если в результате проверки в крови водителя содержание этанола:



• составляет от 0,3 до 0,7 промилле — право управления транспортным средством приостанавливается на 6 месяцев;

• превышает 0,7 промилле — право управления транспортным средством приостанавливается на 1 год;

• если водитель уклоняется от прохождения проверки на состояние алкогольного опьянения — также предусматривается приостановление права управления на 1 год.



Кодекс отдельно регулирует случаи, когда человек управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, уже не имея права управления либо при ранее приостановленном праве управления. В таких случаях, помимо приостановления права управления, предусмотрена и административная ответственность в виде штрафа.



Главное изменение — период обжалования



Именно здесь правила изменились.



Если водитель не согласен с административным постановлением, он по-прежнему имеет право его обжаловать. Однако подача жалобы больше не означает, что до окончательного рассмотрения дела он может продолжать пользоваться автомобилем.



То есть необходимо разделять два юридических действия:



Постановление можно обжаловать. Приостановление права управления при этом продолжает действовать.



На практике это означает: если право управления водителя приостановлено в связи с нарушением, связанным с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, и водитель обжаловал соответствующее постановление, сам факт подачи жалобы не восстанавливает право управления на период ее рассмотрения.



Поэтому ссылка на то, что «решение обжалуется», сама по себе не является основанием для управления транспортным средством.



Таким образом, до изменения или отмены соответствующего решения в установленном законом порядке водитель должен учитывать действующий статус своего права управления.





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