Ассоциация молодых юристов Грузии получила премию Right Livelihood 2026 года

30.09.2026 14:53





Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) получила премию Right Livelihood 2026 года, которую часто называют «альтернативной Нобелевской премией».



Жюри присудило награду организации за вклад в построение и защиту демократии в Грузии и сохранение гражданской активности в условиях авторитарных репрессий.



Председатель Ассоциации Тамар Ониани назвала премию признанием многолетней работы организации по укреплению демократического и правового государства в Грузии.



Исполнительный директор Right Livelihood Оле фон Юкскюль отметил, что Ассоциация продолжает работать в условиях сокращения пространства для инакомыслия и оказывает помощь людям в судах, регионах и других местах, где им больше некуда обратиться. По его словам, организация является «хребтом грузинской демократии».



За годы работы Ассоциация предоставила гражданам около 1,5 млн бесплатных юридических консультаций. В организации заявили, что продолжат придерживаться принципов защиты прав человека и укрепления верховенства закона.





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