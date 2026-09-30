С начала года из Грузии выдворили более 3 тыс. нелегальных мигрантов

30.09.2026 14:43





С начала года из Грузии депортировали свыше трех тысяч иностранных граждан, находившихся в стране без законных оснований. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел.



В последнюю группу выдворенных вошли 84 человека — граждане Индии, Египта, Турции, России, Туркменистана, Азербайджана, Таиланда, Ливана, Узбекистана, Беларуси, Ганы, Иордании, Пакистана, Нигерии, Филиппин, Китая и других государств.



Масштаб кампании нарастает стремительно. Для сравнения: за весь 2025 год из Грузии выдворили около 1,3 тысячи иностранцев, что на тот момент стало абсолютным рекордом прошлых лет. Однако власти заранее предупреждали, что показатели продолжат расти.



Активную борьбу с нелегальной миграцией правительство «Грузинской мечты» развернуло на 13-м году своего пребывания у власти. В стране существенно ужесточили законодательство: упростили процедуры выдворения, а также правила обыска жилья и рабочих мест мигрантов. С весны иностранцам запретили работать без специального разрешения, параллельно сжав рамки и для иностранных студентов.



В августе правительство дополнительно расширило полномочия МВД. Функции миграционного контроля, за который прежде отвечал только профильный департамент, возложили также на криминальную и патрульную полицию. Теперь патрульные экипажи массово проверяют документы у иностранцев прямо на улицах и проводят инспекции в заведениях.





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