Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Решение о моем задержании принял лично министр – Звиад Куправа


11.06.2018   16:36
В Городском суде проходит судебный процесс Звиада Курава, и еще трех задержанных.

Суд должен решить, какую меру пресечения определит лицам, задержанным сегодня утром на акции на проспекте Руставели.

На судебном процессе Звиад Куправа заявил, что власть старается избавиться от него.

"Решение о моем задержании принял лично министр. Мое задержание является политическим, власть хочет, чтобы я отошел от этих процессов. Этому служит и черный пиар правительственных каналов"- заявил Куправа.

Звиад Куправа требует отложить процесс, поскольку по его словам, он должен собрать доказательства.

Представитель Министерства внутренних дел не согласен с требованием Звиада Куправа.

По информации Министерства внутренних дел, правоохранители задержали участников акции по статьям 166 и 173 административных правонарушений.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинская авиакомпания Myway Airlines запускает рейсы в Украину
В Тбилиси со всех рекламных баннеров сняли рекламу табачных изделий
Грузия на 20 месте в мире по экспорту вина
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии обсуждают дресс-код для туристов
«ИнгурГЭС» остановят на три месяца
40 тысяч рублей потеряла жительница Челябинской области от предлагавших отдых в Абхазии мошенников
Еще одна жительница Кирова, желавшая отдохнуть в Абхазии, осталась без денег
Желавшая отдохнуть в Абхазии жительница Ульяновска попалась на 37 тыс рублей
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Страны G7 подписали соглашение по совместному реагированию на враждебные действия РФ
Перед зданием парламента Грузии в Тбилиси началась акция протеста
Посол: Болгария может сыграть роль страны–транзитера в проекте "Южный газовый коридор"
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна