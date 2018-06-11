Решение о моем задержании принял лично министр – Звиад Куправа

11.06.2018 16:36 В Городском суде проходит судебный процесс Звиада Курава, и еще трех задержанных.



Суд должен решить, какую меру пресечения определит лицам, задержанным сегодня утром на акции на проспекте Руставели.



На судебном процессе Звиад Куправа заявил, что власть старается избавиться от него.



"Решение о моем задержании принял лично министр. Мое задержание является политическим, власть хочет, чтобы я отошел от этих процессов. Этому служит и черный пиар правительственных каналов"- заявил Куправа.



Звиад Куправа требует отложить процесс, поскольку по его словам, он должен собрать доказательства.



Представитель Министерства внутренних дел не согласен с требованием Звиада Куправа.



По информации Министерства внутренних дел, правоохранители задержали участников акции по статьям 166 и 173 административных правонарушений.















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