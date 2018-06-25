В Тбилиси ранен певец группы «Кучис бичеби» Ираклий Нозадзе

25.06.2018 22:53 Ранен член группы «Кучис бичеби» («Уличные парни») Ираклий Нозадзе. Как рассказал другой член Группы Зура Хачидзе, раненный доставлен в клинику Гудушаури.



По имеющейся информации, происшествие случилось на тбилисском проспекте Церетели, возле 3-го корпуса.



По информации очевидцев, певец Ираклий Нозадзе был ранен, предположительно, двумя девушками. Как рассказывают жители проспекта Церетели, выйти из дома певца просили две девушки. По их же словам, Нозадзе вышел из дома сел в автомобиль к этим девушкам, а через несколько секунд, он вылез с машины окровавленный, прося о помощи.



«На машине приехали две девушки… Они кричали ему, непристойно выражаясь – спускайся Пикассо. Я видела, как Ираклий спустился и сел в машину. Потом через несколько он секунд выпрыгнул из машины с криками: «Я истекаю кровью, помогите». Когда он вылез с машины, они уехали», - заявляет соседка Ираклия Нозадзе.



Другие детали произошедшего к этому времени неизвестны. Факт ранения подтверждает МВД.















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