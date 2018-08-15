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В Грузии археологи обнаружили средневековые артефакты
15.08.2018 20:22
В селе Калаури Гурджаанского района археологи обнаружили уникальный трапезный зал в средневековом монастыре Крестителя.
Раскопки проходили в течение двух недель, на этом этапе от земли очищены главные парадные врата монастырского комплекса. Примечательно, что на найденных здесь остатках стройматериалов из керамики вытеснена надпись на Асомтаврули – один из видов грузинского алфавита, которым пользовались в средневековье.
По мнению археологов, ворота были важной частью монастыря, близ них нашли и фрагменты стрелы. Также установлено, что трапезная арка в главном зале монастыря не имеет аналога в Грузии. Плоские камни из сланца по всем углам здания свидетельствуют о том, что это было местом сбора монахов, а на квадратном возвышении в центре, по предположению специалистов, восседал архиерей.
Археологические раскопки в Калаури проводит Национальное агентство охраны культурного наследия.
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