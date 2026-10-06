Марта Кос: Как вы знаете, Грузия является страной-кандидатом только на бумаге, мне очень жаль

06.10.2026 21:45





Грузия является кандидатом в члены ЕС только на бумаге, то, что сейчас происходит в Грузии, будет представлено в отчёте по расширению, — заявила на пресс-конференции еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.



«Как вы знаете, Грузия является кандидатом в члены ЕС только на бумаге. Я сожалею об этом. Я хотела бы, чтобы сегодня Грузия, при огромной поддержке грузинского народа, находилась на том же уровне, что и Молдова и Украина. То, как мы продолжим работу со страной, во многом зависит от того, как государства-члены оценят её будущее, но многое из того, что сейчас происходит в стране [Грузии], будет представлено в отчётах по расширению в конце октября. Вы можете представить, в каком направлении всё это пойдёт», — заявила в ответ на вопрос журналиста «Табулы» Марта Кос.





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