Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Марта Кос: Как вы знаете, Грузия является страной-кандидатом только на бумаге, мне очень жаль


06.10.2026   21:45


Грузия является кандидатом в члены ЕС только на бумаге, то, что сейчас происходит в Грузии, будет представлено в отчёте по расширению, — заявила на пресс-конференции еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

«Как вы знаете, Грузия является кандидатом в члены ЕС только на бумаге. Я сожалею об этом. Я хотела бы, чтобы сегодня Грузия, при огромной поддержке грузинского народа, находилась на том же уровне, что и Молдова и Украина. То, как мы продолжим работу со страной, во многом зависит от того, как государства-члены оценят её будущее, но многое из того, что сейчас происходит в стране [Грузии], будет представлено в отчётах по расширению в конце октября. Вы можете представить, в каком направлении всё это пойдёт», — заявила в ответ на вопрос журналиста «Табулы» Марта Кос.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна