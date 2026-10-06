Папуашвили призвал ввести международный стандарт борьбы с иностранным вмешательством

06.10.2026 20:18





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал международное сообщество выработать единый стандарт борьбы с иностранным вмешательством и прозрачности зарубежного финансирования, заявив, что внешнее влияние на внутреннюю политику представляет «системную и растущую угрозу» для демократии.



С этим заявлением он выступил на 153-й Ассамблее Межпарламентского союза (IPU), проходящей в танзанийском городе Аруша.



«Когда внешние акторы пытаются влиять на внутренний политический выбор страны и обходить ее институты, это уже не сотрудничество», — заявил Папуашвили, добавив, что подобные действия нарушают базовый принцип международного права — государственные суверенитет.



Глава парламента призвал заменить внешнее влияние «настоящим партнерством», основанным на согласии правительств, а также обвинил ряд западных государств в двойных стандартах.



«Некоторые государства, которые сами вмешиваются в дела других стран, одновременно выражают обеспокоенность разрушением международного порядка. Очевидно, они забывают, что невмешательство является одной из опор этого порядка», — сказал спикер.



По оценке Папуашвили, международному сообществу необходим общий подход, который предоставит государствам «легитимные инструменты для защиты демократических процессов», опираясь на принципы суверенитета, подотчетности и согласия.



В апреле текущего года Папуашвили уже продвигал аналогичную инициативу на Генассамблее Межпарламентского союза в Стамбуле. Тогда он также призывал официально признать внешнее влияние главной современной угрозой демократии и создать «юридически обязательную международную рамку».



Выступление спикера парламента стало продолжением курса правящей партии «Грузинская мечта», которая в последние годы усилила ограничения для СМИ и НПО, что уже привело к уходу части организаций из страны или прекращению их деятельности.



Власти настаивают, что эти меры продиктованы исключительно соображениями прозрачности и защиты национальной безопасности. В свою очередь, оппозиция, правозащитные организации и европейские партнеры Тбилиси критикуют новые положения, называя их инструментом давления на гражданское общество и препятствием на пути евроинтеграции страны.



153-я Ассамблея Межпарламентского союза проходит 5-9 октября 2026 года в Аруше (Танзания). Главной темой общих прений форума заявили «Укрепление надлежащего управления и расширение возможностей общин через инклюзивность, доверие и равные возможности». В работе ассамблеи участвуют делегации парламентов со всего мира, по итогам заседаний планируется принятие итоговой декларации и избрание нового президента IPU.





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