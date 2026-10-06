Папуашвили прокомментировал проходящие во Франции акции

06.10.2026 20:17





»Когда на улицах Тбилиси люди, совершавшие насилие, пытались поджечь парламент, штурмовать президентский дворец, нападали на полицейских, тогда из разных европейских стран, в том числе со стороны президента Франции, мы видели молчание по поводу насилия или поддержку тех, кто совершал насилие», – об этом журналистам заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Папуашвили прокомментировал проходящие во Франции акции и отметил, что, когда поощряешь насилие в другой стране, тем самым создаёшь прецедент того, что политическое насилие допустимо, и получишь это у себя в стране.



«Когда на улицах Тбилиси люди, совершавшие насилие, пытались поджечь парламент, штурмовать президентский дворец, нападали на полицейских и причиняли им вред, вы знаете, что один из полицейских потерял зрение, несколько десятков полицейских пришлось доставить в стационар и госпитализировать, тогда из разных европейских стран, в том числе со стороны президента Франции, мы видели молчание по поводу насилия или поддержку тех, кто совершал насилие. Мы тогда же сказали, что тот, кто молчит или поддерживает тех, кто совершает насилие, в конечном итоге получит насилие у себя в стране. Так и происходит, потому что, когда ты поощряешь, поддерживаешь, замалчиваешь насилие в другой стране, тем самым создаёшь прецедент того, что политическое насилие допустимо. Результат этого прецедента заключается в том, что в конечном итоге ты получишь это у себя в стране», – заявил председатель парламента.



По словам Папуашвили, будет интересно, если даже посол Франции спустя некоторое время заявит, сколько полицейских будут наказаны за насилие на улицах Парижа и какие виды наказания будут применены.



«Сегодня мы видим, что улицы Парижа превратились в своего рода сцену военных баталий. Мы видим брутальное отношение полиции к участникам акции. Конечно, мы видим участников протеста, совершающих насилие, но видим и мирных участников. Мы видим, как полиция применяет насилие – как дубинками избивают участников акции. Напомню, что в Грузии дубинки со стороны полиции вообще не используются. Прямо дубинками избивают и волокут по земле мирных демонстрантов, женщин. Надеемся, что будут обнародованы данные, касающиеся расследования насилия со стороны полиции. 5 000 человек были арестованы – насилие было видно в прямом эфире. Поэтому будет интересно, если даже от посла Франции спустя некоторое время мы услышим, каковы результаты, сколько полицейских будут наказаны за это насилие, какие виды наказания будут применены за то насилие, которое мы видели в прямом эфире», – заявил Папуашвили.





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