Папуашвили: Чем больше тебя хвалит Брюссель, тем больше он наносит тебе вред своими решениями и навязанными директивами

06.10.2026 20:18





Чем больше хвалит Брюссель, тем больше вредит нам своими решениями и навязанными директивами, — так председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отреагировал на заявление еврокомиссара Марты Кос: «Молдова впечатляющими темпами продвигается по пути вступления в Евросоюз».



По словам Шалвы Папуашвили, «в процессе евроинтеграции единственное, в чём прогресс Молдовы может быть впечатляющим, — это похвалы со стороны Брюсселя».



«Она заслуживает всё больше и больше похвал, но наш опыт говорит нам, что чем больше хвалит Брюссель, тем больше он вредит нам своими решениями и навязанными директивами.



Темпы экономического роста Молдовы были выше, чем в Грузии, до войны в Украине: в 2021 году темпы их экономического роста составляли почти 14%, тогда как у нас — около 10%. После начала войны в Украине сначала произошло падение экономики на 5%, после этого темпы экономического роста колеблются между 0% и 2%, тогда как в Грузии темпы экономического роста в среднем составляют 9%. В чём разница? Молдова слушает Брюссель, мы не слушаем Брюссель.



Второе: доля граждан, находящихся за чертой бедности, в Молдове превышает 31% — почти треть населения находится за чертой бедности на фоне этой помощи и прогресса. За этот же период мы снизили этот показатель до 7%. В чём разница? Молдова слушает брюссельскую бюрократию, мы не слушаем. Отсюда вывод: тот, кто слушает Брюссель, тот страдает, а тот, кто не слушает Брюссель и слушает собственный народ, тот выигрывает с экономической точки зрения.



Единственное, в чём Молдова действительно опережает нас, — это красивые слова Брюсселя. Такие красивые слова нам действительно не нужны, если за этими красивыми словами мы лишь страдаем от навязанной Брюсселем политики», — заявил Шалва Папуашвили.



Чем больше хвалит Брюссель, тем больше вредит нам своими решениями и навязанными директивами, — так председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отреагировал на заявление еврокомиссара Марты Кос: «Молдова впечатляющими темпами продвигается по пути вступления в Евросоюз».



По словам Шалвы Папуашвили, «в процессе евроинтеграции единственное, в чём прогресс Молдовы может быть впечатляющим, — это похвалы со стороны Брюсселя».



«Она заслуживает всё больше и больше похвал, но наш опыт говорит нам, что чем больше хвалит Брюссель, тем больше он вредит нам своими решениями и навязанными директивами.



Темпы экономического роста Молдовы были выше, чем в Грузии, до войны в Украине: в 2021 году темпы их экономического роста составляли почти 14%, тогда как у нас — около 10%. После начала войны в Украине сначала произошло падение экономики на 5%, после этого темпы экономического роста колеблются между 0% и 2%, тогда как в Грузии темпы экономического роста в среднем составляют 9%. В чём разница? Молдова слушает Брюссель, мы не слушаем Брюссель.



Второе: доля граждан, находящихся за чертой бедности, в Молдове превышает 31% — почти треть населения находится за чертой бедности на фоне этой помощи и прогресса. За этот же период мы снизили этот показатель до 7%. В чём разница? Молдова слушает брюссельскую бюрократию, мы не слушаем. Отсюда вывод: тот, кто слушает Брюссель, тот страдает, а тот, кто не слушает Брюссель и слушает собственный народ, тот выигрывает с экономической точки зрения.



Единственное, в чём Молдова действительно опережает нас, — это красивые слова Брюсселя. Такие красивые слова нам действительно не нужны, если за этими красивыми словами мы лишь страдаем от навязанной Брюсселем политики», — заявил Шалва Папуашвили.





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