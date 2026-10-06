Франция запустила новую баллистическую ракету с атомной подводной лодки

06.10.2026 18:58





Президент Франции Эмманюэль Макрон стал свидетелем испытательного запуска новой баллистической ракеты с борта атомной подводной лодки.



Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".



Макрон наблюдал за запуском ракеты на борту многоцелевого фрегата Auvergne.



"Я стал свидетелем первого запуска новой баллистической ракеты M51.3 с атомной подводной лодки-носителя Le Vigilant", – написал он и добавил видео с запуска.



По словам президента Франции, лишь очень немногие страны обладают таким опытом.



"Поздравляю всех, кто причастен к этому исключительному успеху: DGA, CEA, Ariane Group, Naval Group и ВМС Франции. Ваши профессионализм, скрупулёзность и техническое мастерство – гордость Франции", – заявил он.



Как отметил Макрон, этот технический успех является ещё одним подтверждением надёжности французской системы сдерживания, стабильность которой гарантирована.



"Чтобы быть свободным, нужно вызывать уважение. А чтобы вызывать уважение, нужно быть сильным", – подчеркнул он.



"Наши будущие стратегические подводные лодки сейчас строятся. В этом году была запущена программа создания стратегических гиперзвуковых и маневренных ракет, которыми будет оснащена наша воздушная составляющая сдерживания. Наше ядерное сдерживание защищает нас и будет защищать и впредь", – уточнил президент Франции.



Напомним, в марте президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с речью о доктрине французского ядерного оружия, представив концепцию "превентивного сдерживания". Позже ряд стран приняли решение присоединиться к этой инициативе, о такой готовности заявила и Финляндия.





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