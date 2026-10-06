Саакашвили призвал срочно закрыть границу с РФ из-за угрозы чумы

06.10.2026 18:49





Необходимо срочно закрыть границу с Россией и запретить въезд россиянам, чтобы избежать распространения в Грузии чумы. Об этом третий президент страны Михаил Саакашвили написал из заключения в своем Facebook, комментируя сообщения о смерти лаборантки противочумного института в РФ.



По словам Саакашвили, речь идет об особо опасной форме чумы, которая передается воздушно-капельным путем.



«Коцы» [представители правящей партии «Грузинская мечта»], хоть сейчас не думайте о зарабатывании денег и о том, как залезть в задницу русским, поберегите хотя бы собственные жизни».



Ранее в СМИ появилась информация о том, что 2 октября в районной больнице российского города Шелехов от легочной чумы скончалась 28-летняя лаборантка Иркутского противочумного института Дарья Шипилова. Согласно одной из версий ее заражения, у Шипиловой случайно разбилась пробирка с возбудителем инфекции. «Роспотребнадзор» опровергает эти сообщения, утверждая, что Шипилова умерла от «пневмонии неустановленной этиологии», а в ее организме не выявили патогенов, связанных с профессиональной деятельностью. В ведомстве также подчеркнули, что в Иркутском научно-исследовательском противочумном институте инцидентов при работе с опасными биоматериалами не происходило.



Некоторые страны, например, Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан, уже усилили санитарный контроль на границах на фоне сообщений о гибели сотрудницы противочумного института в России.





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