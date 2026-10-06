В тюрьму №3 в Батуми вошли следователи — начато расследование по делу о возможном превышении должностных полномочий

06.10.2026 18:51





В пенитенциарное учреждение №3 в Батуми прибыли следователи. Один из них подтвердил, что расследование начато по статье 333 Уголовного кодекса Грузии — превышение должностных полномочий.



«На данном этапе мы начали расследование по статье 333. Сейчас войдём, поговорим с осуждённым, получим от него информацию, после чего определим дальнейшие действия», — заявил следователь.



Речь идёт об осуждённом Лаше Чачанидзе, которого, по словам его адвоката Анны Акофовой, 2 октября избили резиновыми дубинками в пенитенциарном учреждении №6.



Что известно



Адвокат утверждает, что конфликт произошёл после того, как несколько заключённых криками выразили поддержку Гиорги Давитадзе — заключённому, который ранее заявил о сексуальном насилии со стороны сотрудников тюрьмы. Пенитенциарная служба эти обвинения отвергает.



По словам Анны Акофовой, после выражения солидарности Лашу Чачанидзе жестоко избили, а затем его и ещё троих избитых заключённых без достаточных оснований перевели из учреждения №6 в тюрьму в Батуми.



5 октября в тюрьму в Батуми прибыли представители Народного защитника. Однако пока аппарат омбудсмена публично не сообщил, что удалось установить после встречи с заключёнными.



Сегодня в учреждение также вошёл сотрудник бюро экспертизы, который должен зафиксировать и исследовать повреждения на теле Лаши Чачанидзе.



Адвокат Анна Акофова, предположительно, также присутствует в тюрьме при проведении следственных действий.



Таким образом, заявления о возможном избиении заключённого теперь стали предметом официального уголовного расследования по статье о превышении должностных полномочий.





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