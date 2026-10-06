Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В тюрьму №3 в Батуми вошли следователи — начато расследование по делу о возможном превышении должностных полномочий


06.10.2026   18:51


В пенитенциарное учреждение №3 в Батуми прибыли следователи. Один из них подтвердил, что расследование начато по статье 333 Уголовного кодекса Грузии — превышение должностных полномочий.

«На данном этапе мы начали расследование по статье 333. Сейчас войдём, поговорим с осуждённым, получим от него информацию, после чего определим дальнейшие действия», — заявил следователь.

Речь идёт об осуждённом Лаше Чачанидзе, которого, по словам его адвоката Анны Акофовой, 2 октября избили резиновыми дубинками в пенитенциарном учреждении №6.

Что известно

Адвокат утверждает, что конфликт произошёл после того, как несколько заключённых криками выразили поддержку Гиорги Давитадзе — заключённому, который ранее заявил о сексуальном насилии со стороны сотрудников тюрьмы. Пенитенциарная служба эти обвинения отвергает.

По словам Анны Акофовой, после выражения солидарности Лашу Чачанидзе жестоко избили, а затем его и ещё троих избитых заключённых без достаточных оснований перевели из учреждения №6 в тюрьму в Батуми.

5 октября в тюрьму в Батуми прибыли представители Народного защитника. Однако пока аппарат омбудсмена публично не сообщил, что удалось установить после встречи с заключёнными.

Сегодня в учреждение также вошёл сотрудник бюро экспертизы, который должен зафиксировать и исследовать повреждения на теле Лаши Чачанидзе.

Адвокат Анна Акофова, предположительно, также присутствует в тюрьме при проведении следственных действий.

Таким образом, заявления о возможном избиении заключённого теперь стали предметом официального уголовного расследования по статье о превышении должностных полномочий.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна