Еврокомиссия предлагает изменение правил для будущих членов ЕС

06.10.2026 18:58





Во вторник, 6 октября, коллегия Европейской комиссии одобрила пакет предложений по внесению изменений в политики перед следующими расширениями ЕС (pre-enlargement policy reviews), которые позволят принять в состав Евросоюза новых членов, включая Украину.



Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос по итогам заседания еврокомиссаров в Страсбурге.



Еврокомиссия предлагает пакет изменений в основные правила Евросоюза, чтобы иметь возможность принять в свой состав новых членов.



"ЕС может принять больше членов. Но есть сферы, где мы видим вызовы, которые нам нужно решить", – заявила Кос.



Утвержденные Еврокомиссией документы, прежде всего, дают ответ на вопрос, как действующая договорная база ЕС и будущие договоры о вступлении могут быть использованы для подготовки ЕС к увеличению числа членов.



В качестве одной из сфер, в которых расширенный ЕС столкнется с вызовами, еврокомиссар назвала верховенство права и основополагающие ценности ЕС, "где мы предлагаем более сильные механизмы для предотвращения отступления от этих принципов, включая сокращение финансирования или ограничение права голоса".



"Во-вторых, мы предлагаем рассмотреть целевые механизмы для интеграции сельскохозяйственного сектора Украины", – добавила Марта Кос.



Также она сообщила, что Еврокомиссия предложит "способы сделать наши институты более компактными и способными принимать решения быстрее".



Пакет также делает акцент на процессе постепенной интеграции стран-кандидатов в ЕС.



Как сообщили "Европейской правде" источники, причастные к подготовке пакета предложений, Еврокомиссия рассчитывает на их принципиальное одобрение на уровне лидеров ЕС до конца 2026 года. Следующим шагом станет одобрение законодательства Советом ЕС и Европейским парламентом.



Первое обсуждение на высоком уровне по поводу предложений состоится на заседании Европейского совета 15–16 октября. Планируется, что Европейский совет поручит Еврокомиссии разработать соответствующие проекты законодательства и представить их на рассмотрение столиц государств-членов.



Как сообщала "Европейская правда", Европейская комиссия перенесла на 6 октября представление оценки того, как будущее расширение Евросоюза повлияет на его ключевые политики и какие изменения могут потребоваться для принятия новых государств-членов.



ЕС также разрабатывает предложения, согласно которым четыре страны, считающиеся лидерами в евроинтеграции – Черногория, Украина, Молдова и Албания – получат "дорожные карты" к членству.



Ранее анонсировалось, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар по вопросам расширения Марта Кос предложат изменения во внутренние механизмы функционирования ЕС, чтобы обеспечить предохранители, которые не позволят новым членам нарушать ключевые направления политики или отказываться от своих обязательств.



Раніше анонсувалося, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та комісарка з питань розширення Марта Кос запропонують зміни до внутрішніх механізмів функціонування ЄС, щоб забезпечити запобіжні заходи, які не дозволять новим членам порушувати ключові напрямки політики або відмовлятися від своїх зобов’язань.



Ранее Марта Кос представила четыре направления изменений в процессе расширения ЕС – внутренние реформы блока, усиленные демократические гарантии, постепенная интеграция и переходные меры.





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