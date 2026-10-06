Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии на 2026 год до 7%

06.10.2026 18:50





Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз роста ВВП Грузии на 2026 год до 7% с 5%, одновременно отметив замедление ряда факторов, которые в последние годы поддерживали грузинскую экономику.



Согласно обновленному прогнозу ВБ по Европе и Центральной Азии, Грузия сохранит самые высокие темпы экономического роста среди стран Южного Кавказа, сохраняя динамику прошлых лет. В 2025 году экономика страны выросла на 7,5%, а за январь-август 2026 года рост ВВП составил 7,6%.



Всемирный банк, однако, указывает на несколько факторов, которые будут сдерживать экономическую активность. В частности, конфликт на Ближнем Востоке отразился на туристическом секторе: в первом полугодии доходы Грузии от путешественников из Израиля и Саудовской Аравии снизились на 12%.



Кроме того, ослабевает эффект от реэкспорта автомобилей, который в последние годы был одним из заметных источников роста внешней торговли. Постепенно снижается и влияние предыдущих волн миграции и связанных с ними денежных переводов на внутреннее потребление.



В 2027 году Всемирный банк ожидает роста грузинской экономики на 5,5%, а в 2028 году — на 5%. Эти прогнозы соответствуют ожиданиям правительства Грузии.



В целом экономика Южного Кавказа, по прогнозу организацмм, вырастет в 2026 году на 3,5%, что на 0,4 процентного пункта меньше показателя 2025 года.

В 2027 и 2028 годах темпы роста региона также будут находиться примерно на этом уровне. Основными драйверами роста банк называет информационно-коммуникационные технологии, транспорт и сферу услуг.



Всемирный банк также повысил прогноз роста экономики Армении на 2026 год — с 5,3% до 5,6%. В 2027 году банк ожидает роста на 5,3%, а в 2028-м — на 5,1%.



Прогноз на 2026 год превышает заложенный в государственный бюджет Армении показатель роста в 5,4%.



Прогноз для Азербайджана, напротив, был ухудшен. Всемирный банк ожидает роста экономики страны в 2026 году на 1,2% против 2%, прогнозировавшихся в июне.



В числе причин банк называет продолжающееся снижение добычи нефти, бюджетную консолидацию и сокращение государственных капитальных расходов.



В 2027 и 2028 годах ВБ ожидает некоторого ускорения роста экономики Азербайджана — до 1,8% и 1,9% соответственно. Поддержку, по оценке банка, окажет расширение ненефтяного сектора.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





