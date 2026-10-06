Конституционный иск по запрету оппозиционных партий передан на рассмотрение пленума Конституционного суда

06.10.2026 21:44





Конституционный иск, подготовленный «Грузинской мечтой» по вопросу запрета оппозиционных партий, первая коллегия Конституционного суда передала на рассмотрение пленуму Конституционного суда Грузии.



Заседание первой коллегии Конституционного суда по вопросу принятия конституционного иска к рассмотрению по существу состоялось 6 октября 2026 года без устного слушания.



Как говорится в опубликованном Конституционным судом постановлении, согласно позиции стороны истца, представленные в конституционном иске доказательства подтверждают, что соответствующие политические партии «с 2016 года практически непрерывно отрицают как внутриполитическую, так и внешнеполитическую легитимность действующей власти Грузии и правящей политической партии и, соответственно, её конституционность. По объяснению истца, тем самым указанные партии признают, что одна из сторон — либо они, либо правящая партия — непременно должна быть признана неконституционной».



Конституционный суд указывает, что постановление является окончательным и обжалованию не подлежит. Указанное постановление будет направлено сторонам в течение 15 дней.



В состав коллегии входят: Васил Роинишвили — председательствующий на заседании, судья-докладчик;



Ева Гоциридзе — член коллегии;



Георгий Тевдорашвили — член коллегии;



Гога Кикилашвили — член коллегии.





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