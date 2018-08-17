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Грузинские активисты провели акцию против борцов, надевших майки с российским флагом


17.08.2018   21:26
Группа грузинских активистов устроила акцию протеста у здания Национальной федерации борьбы. Участники пикета выступили с критикой участников сборной по вольной борьбе и их тренера, сфотографировавшихся в майках с портретом Дзамболата Тедеева на фоне российского флага.

Ранее СОВА рассказывала о снимке, появившемся в интернете. Как объяснили в сборной, они надели футболки по просьбе самого Тедеева – их коллеги и друга, к тому же уроженца Грузии (Цхинвали). Он является главным тренером сборной России по вольной борьбе и депутатом парламента Северной Осетии.

Президент грузинской федерации борьбы Гега Гегешидзе ранее заявил, что «никого не касается, наденут наши ребята майки или не наденут». Он выступил против того, чтобы Тедеева выставляли врагом Грузии, утверждая, к примеру, что тот содействовал процессу передачи тела убитого в Цхинвали Арчила Татунашвили грузинской стороне.

Впрочем, фото борцов и комментарии представителей сборной спровоцировало в соцсетях волну критики. В итоге несколько человек пришли к зданию Федерации борьбы, принеся с собой плакаты и стикеры с фотографиями жертв оккупационного режима, в частности, того же Татунашвили («Если бы не Путин, я был бы жив»), а также надписями «Россия – оккупант».

Позже на месте появились сотрудники полиции, которые потребовали от участников акции убрать стикеры, приклеенные ими на территории Федерации борьбы. Одной из активисток, взявшей на себя ответственность за поклейку стикеров, выписали штраф.






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