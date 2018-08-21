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В Минске пройдут Дни грузинской культуры


21.08.2018   16:19
В столице Беларуси пройдут Дни грузинской культуры. Фестиваль «Тбилисоба»пройдет в Минске 1-2 сентября, на котором выступят ансамбль «Эрисиони», Тбилисский биг-бэнд и певица Нино Катамадзе.

У беларусов будет возможность, попробовать грузинские блюда, посмотреть грузинские фильмы и купить сувениры.

Дни грузинской культуры принимает посольство Грузии в Беларуси.

Фестиваль «Тбилисоба» посетят мэр Тбилиси Каха Каладзе и первый заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Михаил Гиоргадзе, которые проведут разные встречи.






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