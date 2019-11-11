

Число международных визитеров в Грузии впервые превысило 8 миллионов

11.11.2019 18:53





В январе-октябре 2019 года впервые в Грузии количество международных путешественников превысило восемь миллионов (рост +6.8%).



Количество международных визитеров составило более 6,6 миллионов (рост +6.2%), а туристических визитов – более 4,4 миллионов (рост +6%).



В октябре 2019 года в Грузии было зафиксировано более 782,6 тысячи международных визитеров, что на 8.8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Количество международных визитеров достигло более 665 тысяч человек, что также на 8.8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество туристических визитов достигло более 438,8 тысячи, что на 7.8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В администрации туризма заявляют, что проведены активные маркетинговые кампании в США, странах ЕС и Балтии, Персидском заливе, Саудовской Аравии, странах Центральной Азии, Узбекистане, Казахстане и так далее. Продолжается активная кампания в Израиле, Германии, Украине, Кувейте и Польше. Рекламная кампания идет на National Geographic, Google и CNN.



Статистика визитов из стран ЕС в Грузию выглядит так: Эстония (рост +79.1%), Франция (+51.4%), Германия (+43.6%), Польша (+43%), Великобритания (+31%) и другое.



Особый рост зафиксирован из следующих стран: Казахстан (+139.4%), Киргизстан (+66.7%), Китай (+58.9%), Израиль (+56.9%), Саудовская Аравия (+44.9%) и другие.



Больше всего визитеров было зафиксировано из Армении (+12.7%), Азербайджана (+7.7%), России (+15.2%) и Турции (+16.9%).



Туристические доходы Грузии

По предварительным данным, в январе-октябре 2019 года Грузия получила доход от международных путешественников в размере 2.8 миллиардов долларов (рост +0.9%), что на 25 миллионов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



По предварительным данным в октябре этого года доход от международных путешественников составил 267 миллионов долларов (рост +5.2%), что на 13 миллионов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Согласно официальным данным, во втором квартале 2019 года доход Грузии от международных путешественников составил 877 миллионов долларов (рост +8.4%), что на 68 миллионов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В первом-втором квартале этого года доход от международных путешественников составляет 1.5 миллиардов долларов (рост +7%), что на 95 миллионов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Доля туризма в ВВП страны по данным первого-второго квартала 2019 года составляет 7.7% (рост +19.7%).



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