В Грузии впервые обнаружена редчайшая бронзовая монета античной Неокесарии

04.08.2026 21:42





Археологические раскопки на территории крепости Гонио-Апсарос принесли открытие, которое уже называют знаковым для грузинской археологии. Впервые в стране найдена редкая бронзовая монета античного города Неокесария, отчеканенная в 184–185 годах нашей эры. Речь идет о полуавтономном выпуске небольшого тиража, что делает находку особенно ценной как для историков, так и для специалистов по античной нумизматике.



Это не просто еще один древний артефакт. Подобные монеты встречаются крайне редко, а их обнаружение помогает точнее восстановить торговые, политические и культурные связи Причерноморья с малоазийскими центрами Римской империи. Каждая такая находка позволяет глубже понять, какую роль регион играл почти две тысячи лет назад.



На лицевой стороне монеты изображен драпированный бюст богини Деметры, обращенный вправо. Перед ней расположены два колоса, а по окружности читается надпись ETOYC AKP, обозначающая местную календарную дату — 184–185 годы.



На оборотной стороне отчеканена крылатая молния, окруженная надписью NEOKAICAREIAC («Неокесария»).



Экспертизу артефакта провела нумизмат археологической экспедиции Гонио-Апсароса Ирине Варшаломидзе, подтвердив его происхождение и исключительную научную ценность.



Подобные находки имеют не только музейную, но и научную ценность. Они позволяют уточнять историческую картину региона, расширяют представление о торговых и политических связях античной эпохи и пополняют национальную нумизматическую коллекцию новыми уникальными экспонатами.





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