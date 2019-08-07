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Эдгарс Ринкевичс: Россия должна прекратить оккупацию грузинских территорий и вывести свои войска
07.08.2019 12:50
Я подтверждаю неизменную поддержку Латвии территориальной целостности и суверенитета Грузии, — написал в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
Ринкевичс отозвался на 11-ю годовщину Августовской российско-грузинской войны 2008 года.
«Мы отмечаем 11-ю годовщину начала российской агрессии против Грузии. Я ещё раз подтверждаю неизменную поддержку Латвии территориальной целостности и суверенитета Грузии. Россия должна положить конец оккупации грузинских территорий и вывести свои войска», — пишет Эдгарс Ринкевичс.
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