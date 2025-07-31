В Грузии обнаружили челюсть древнего гоминида

31.07.2025 17:59





На палеоантропологическом памятнике близ села Орозмани в Дманисийском районе археологи обнаружили нижнюю челюсть, принадлежавшую древнему гоминиду.



По данным руководителя экспедиции Георгия Бидзинашвили, находка, вероятно, датируется возрастом около 1,8 миллиона лет. Это делает ее современницей легендарных дманисийских гоминидов Зезвы и Мзии, известных как «первых европейцев».





Кроме фрагмента челюсти, экспедиция обнаружила кости доисторических животных и примитивные каменные орудия.



Академик Давид Лорткипанидзе, который стоял у истоков знаменитых находок в Дманиси в 1990-х, назвал открытие важным вкладом в понимание эволюции ранних людей и их первых переселений за пределы Африки.



Материалы передали в Национальный музей Грузии, где проведут лабораторные исследования.



Орозмани известен археологам еще с 1960-х годов. Открытие дманисийских гоминидов в 1991 году перевернуло представления об истории человечества. Обнаруженные тогда останки мужчины и женщины стали самыми древними останками Homo, найденными за пределами Африки. Исследования показали, что уже 1,8 миллиона лет назад предки человека могли мигрировать из Африки на Кавказ, где, возможно, и продолжили эволюцию в Homo erectus.



Журнал National Geographic включил эту находку в список 100 важнейших событий в археологии.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





