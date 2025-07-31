Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Национальная комиссия по регулированию энергетики оштрафовала «Теласи» и Energo Pro Georgia


31.07.2025   17:50


Национальная комиссия по регулированию энергетики и водных ресурсов Грузии оштрафовала АО «Теласи» и АО Energo Pro Georgia за частые отключения электроэнергии. Согласно решению, принятому на публичном заседании комиссии, ухудшение надежности электроснабжения компаний в 2024 году по сравнению с 2023 годом было признано нарушением нормативного акта и условий лицензии.

«В рамках своих полномочий, предусмотренных законодательством, Комиссия по регулированию энергетики ежегодно отслеживает динамику перерывов в электроснабжении, анализирует их причины и разрабатывает рекомендации по устранению выявленных недостатков. В связи с этим специальная группа Комиссии по регулированию энергетики изучила показатели надежности электроснабжения АО «Теласи» и АО Energo Pro Georgia, включая среднюю продолжительность перерывов в электроснабжении на одного потребителя и среднюю частоту перерывов в электроснабжении на одного потребителя.

В ходе исследования было выявлено, что в течение 2024 года на лицензионной территории АО «Теласи» произошло 11 740 отключений…

Что касается АО Energo Pro Georgia, то в течение 2024 года на территории действия лицензии компании произошло 74 504 отключения…

В соответствии с решением, принятым на публичном собрании, в целях улучшения электроснабжения будут разработаны целевые показатели нормативов надежности электроснабжения для АО «Теласи» и АО Energo Pro Georgia, выполнение которых будет обязательным для компаний», — заявили в Комиссии по регулированию энергетики.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна