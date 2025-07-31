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Национальная комиссия по регулированию энергетики оштрафовала «Теласи» и Energo Pro Georgia
31.07.2025 17:50
Национальная комиссия по регулированию энергетики и водных ресурсов Грузии оштрафовала АО «Теласи» и АО Energo Pro Georgia за частые отключения электроэнергии. Согласно решению, принятому на публичном заседании комиссии, ухудшение надежности электроснабжения компаний в 2024 году по сравнению с 2023 годом было признано нарушением нормативного акта и условий лицензии.
«В рамках своих полномочий, предусмотренных законодательством, Комиссия по регулированию энергетики ежегодно отслеживает динамику перерывов в электроснабжении, анализирует их причины и разрабатывает рекомендации по устранению выявленных недостатков. В связи с этим специальная группа Комиссии по регулированию энергетики изучила показатели надежности электроснабжения АО «Теласи» и АО Energo Pro Georgia, включая среднюю продолжительность перерывов в электроснабжении на одного потребителя и среднюю частоту перерывов в электроснабжении на одного потребителя.
В ходе исследования было выявлено, что в течение 2024 года на лицензионной территории АО «Теласи» произошло 11 740 отключений…
Что касается АО Energo Pro Georgia, то в течение 2024 года на территории действия лицензии компании произошло 74 504 отключения…
В соответствии с решением, принятым на публичном собрании, в целях улучшения электроснабжения будут разработаны целевые показатели нормативов надежности электроснабжения для АО «Теласи» и АО Energo Pro Georgia, выполнение которых будет обязательным для компаний», — заявили в Комиссии по регулированию энергетики.
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