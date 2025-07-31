«Мы действуем, исходя из своих интересов, и не заслуживаем никакого наказания» - Вольский об «Акте MEGOBARI»

31.07.2025 17:11





Мы –маленькая страна, мы действуем, исходя из своих интересов, и не заслуживаем никакого наказания, в том числе и того, что прописано в «Акте MEGOBARI» – Мы не ожидаем, что этот акт будет окончательно принят – указанное заявление сделал вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.



По его словам, в Грузии не происходит ничего такого, что должно обусловить принятие указанного акта.



«Мы не ожидаем такого негативного развития, так как та степень несправедливости, которая выражена в указанном акте, разумеется, причинит вред не только грузинскому обществу, но и обществу в целом. Также от таких несправедливых оценок страдают и события в мире. Зачастую, это вызывает неопределенность и мешает развитию позитивных процессов, тем более в двухсторонних отношениях. Исходя из этого, мы не ожидаем, что этот акт будет окончательно принят, особенно при новой администрации.



В Грузии не происходит ничего такого, например: обвинения в политических отношениях с Ираном... Развитие отношений с Китаем окрещены как какое-то преступление, в то время, как сама Америка ведет довольно интенсивные переговоры с Китаем, а страны Евросоюза имеют с Китаем намного большие экономические взаимоотношения.



Мы –маленькая страна, мы действуем, исходя из своих интересов, и не заслуживаем никакого наказания, в том числе и того, что прописано в «Акте MEGOBARI». То, что по требованию предыдущей администрации мы не включились в войну, это и есть причина как-нибудь бросить тень на интересы Грузии. Несчастье в том, что люди, зовущие себя грузинами, в том числе и своими дезинформационными средствами, будут рады, если для Грузии будут созданы проблемы, в том числе и в отношениях с Америкой»,- заявил Вольский.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





