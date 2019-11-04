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Родственники «вора в законе» Лавасоглы провели акцию у консульства Турции в Батуми


04.11.2019   12:18


У консульства Турции в Батуми прошла акция протеста. Члены семьи и близкие криминального авторитета Миндии Лавасоглы требуют встречи с турецким консулом. Они требуют освобождения Лавасоглы, который находится в заключении в Турции уже больше года.

По словам адвоката Лавасоглы, Миндии Лавасоглы не было предъявлено обвинение в Турции, он остается в тюрьме по неизвестным причинам.

Члены семьи Лавасоглы говорят, что заключенный содержится тяжелых условиях.

«Для любого гражданина Грузии турецкая тюрьма является тяжелой. Это обусловлено и религиозными факторами. Мы требуем освобождения заключенного, если у грузинской стороны есть претензия, о своем гражданине должна заботиться Грузия», — говорит сестра Миндии Лавасоглы и Ирина Лавасоглы.

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