

Родственники «вора в законе» Лавасоглы провели акцию у консульства Турции в Батуми

04.11.2019 12:18





У консульства Турции в Батуми прошла акция протеста. Члены семьи и близкие криминального авторитета Миндии Лавасоглы требуют встречи с турецким консулом. Они требуют освобождения Лавасоглы, который находится в заключении в Турции уже больше года.



По словам адвоката Лавасоглы, Миндии Лавасоглы не было предъявлено обвинение в Турции, он остается в тюрьме по неизвестным причинам.



Члены семьи Лавасоглы говорят, что заключенный содержится тяжелых условиях.



«Для любого гражданина Грузии турецкая тюрьма является тяжелой. Это обусловлено и религиозными факторами. Мы требуем освобождения заключенного, если у грузинской стороны есть претензия, о своем гражданине должна заботиться Грузия», — говорит сестра Миндии Лавасоглы и Ирина Лавасоглы.



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