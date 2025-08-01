Полиция изъяла большое количество незаконного огнестрельного оружия и боеприпасов

01.08.2025 11:18





По данным МВД, в результате проведенных по всей Грузии превентивных мероприятий полиция изъяла большое количество незаконного огнестрельного оружия и боеприпасов.



«В результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных по всей Грузии – в Тбилиси и регионах – в течение двух суток, сотрудники правоохранительных органов изъяли большое количество незаконного огнестрельного оружия и боеприпасов. По решению судьи задержаны несколько лиц, некоторые из которых ранее судимы.



В ходе личных обысков, а также обысков в жилых домах, подсобных помещениях и транспортных средствах задержанных сотрудники полиции изъяли различные виды огнестрельного оружия, а также боеприпасы, обоймы, патроны и бронежилеты в качестве вещественных доказательств.



Преступления наказываются лишением свободы на срок до 7 лет.



Расследование ведется по частям 3 и 4 статьи 236 Уголовного кодекса Грузии.



Все соответствующие подразделения Министерства внутренних дел по всей стране продолжают бескомпромиссную круглосуточную работу по борьбе с преступностью, чтобы обеспечить максимально безопасную обстановку. «Борьба и проведение превентивных мер» – заявили в МВД.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





