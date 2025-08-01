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Два человека задержаны в тбилисском аэропорту за ввоз наркотиков
01.08.2025 10:41
В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Главного управления криминальной полиции МВД Грузии, за незаконное приобретение, хранение и ввоз наркотических средств на территорию Грузии, были задержаны ранее судимые: Л.А., 1972 года рождения, и Г.Ч., 1972 года рождения.
Наказание за эти преступления составляет до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.
Обвиняемые въехали в Грузию из одной из европейских стран через Тбилисский аэропорт.
В Тбилисском международном аэропорту сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики из небольшой сумки Л.А., а у Г.Ч., изъято 336 таблеток наркотического средства «Суботекс», которые у него были прикреплены на теле.
Оба задержаны полицией в качестве обвиняемых.
Расследование ведется по статьям 260 и 262 Уголовного кодекса Грузии.
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