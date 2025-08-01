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Таможенно - пропускной пункт «Казбеги» возобновил работу


01.08.2025   10:52


Таможенно — пропускной пункт «Казбеги» возобновил работу в обычном режиме. Об этом говорится в заявлении Службы доходов.

«Служба доходов Министерства финансов Грузии информирует, что через таможенно-пропускной пункт «Казбеги» международные грузоперевозчики осуществляют ввоз и вывоз товаров, а также для физических лиц, пересекающих государственную границу через данный пункт, таможенные процедуры проводятся бесперебойно и в полном объёме», — отмечается в заявлении.

Напомним, что вчера, 31 июля, из-за активации системы тревоги работа таможенно-пропускного пункта была временно приостановлена. В целях обеспечения безопасности, в результате координированных действий с соответствующими государственными структурами, сотрудники и пассажиры КПП «Казбеги» были эвакуированы в безопасную зону.


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