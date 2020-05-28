

Манекен в военной форме, «бордеризация» на линии оккупации и молчание властей Грузии

28.05.2020 18:12

«Радио Тависуплеба»



На рассвете пятеро мужчин свернули с главной дороги, пешим ходом пересекли несколько холмов и полей, - приблизительно 20 километров, - обошли стороной три полицейских блокпоста и незаметно прокрались в деревню. В деревне они долго не задержались, - могла появиться полицейская патрульная машина и все бы сорвалось. Немного отдохнули, до оккупационного ограждения Атоци оставалось 3 километра. Дорога проходила через поле, но они снова свернули с дороги, поскольку возвышенный холм был хорошо виден из деревни, и они могли быть замечены в любой момент. Отдельная угроза могла исходить от неожиданно появившегося с оккупированной территории патрульного всадника, поэтому они скрывались в кустах, осматривали территорию и так двигались вперед. Вскоре они подошли к флагам, точнее к клочьям флагов Грузии и Украины. В поле Атоци бывают сильные ветра, и от флагов, установленных год назад, остались только маленькие кусочки. Никто не позаботился об их замене. Уже в течение длительного времени туда не пускают гражданских активистов. С шеста быстро сняли остатки флагов и на их место прикрепили новые знамена.



Ветерок сразу же развернул и поднял флаги Украины и Грузии. Члены анти-оккупационного движения заметили, что местность изменилась. Возле оккупационного ограждения была замечена новая борозда, за ограждением, возле контрольно-пропускного пункта оккупационных сил, из траншеи смотрел человек, одетый в военную форму, однако он не шевелился. Участники движения начали фотографировать и снимать видео. Они просмотрели запись и сразу же поняли, что из канавы глядел одетый в военную форму рыжеволосый манекен. Члены анти-оккупационного движения сначала улыбнулись, но потом сразу же рассердились: чучело поставили, смеются над нами.



«В Атоци мы увидели унизительную картину. Оккупанты, скорее всего, планируют обновить или отремонтировать старый блокпост и защищают свой оккупационный пост чучелом. Да, на блокпосте стоит чучело, они смеются над нами. Территория оголенная. С тех пор, как мы покинули Атоци, полицейские сюда больше не поднимаются, сами русские тоже не утруждают себя там находиться, поскольку их дело за них выполняет чучело, демонстрируя этим беспомощность нынешней власти», - говорит лидер анти-оккупационного движения Давид Кацарава.



Пока общественность Грузии ничего не слышала о новых бороздах в Атоци, о траншеи возле оккупационного блокпоста и размещенном манекене возле ограждения. Зона конфликта закрыта для СМИ, и власти Грузии также не делают оперативных заявлений.



В течение последних полутора месяцев оккупационные войска интенсивно появлялись возле грузинских сел и выполняли различные работы. По данным источника «Радио Тависуплеба» (грузинская редакция Радио Свобода - ред.), который работает в международной организации, процесс «бордеризации» был возобновлен в 12 местах. Именно этот источник сообщил в марте о начале технических переговоров с абхазской стороной, а позже и о передаче гуманитарного груза. Вскоре эта информация была официально подтверждена, поэтому достоверность источника высока. По словам представителя международной организации, были случаи, когда с административной границы на территорию, контролируемую властями Грузии, входили военнослужащие и выполняли различные работы. В этом процессе его удивляет инертность властей Грузии.



«В рамках нашего мандата мы делаем все возможное, чтобы информация в виде отчетов быстро поступала бы в европейские города. Поддерживающие заявления не могут быть сделаны до тех пор, пока власти Грузии не зафиксируют официальную позицию. В последние полтора месяца процесс «бордеризации» шел в 12 местах, и властями Грузии были сделаны только несколько общих заявлений, и они тоже делались в то время, когда русские и осетины уже выполняли этот процесс. Государственный министр Цихелашвили о Тахтисдзири говорила с трехдневной задержкой, и теперь, 22 мая, Министерство иностранных дел также зафиксировало свою позицию с опозданием и попросило поддержки у международного сообщества. Это все смущает нас. Пусть пока власти Грузии зафиксируют четкую позицию, и ответ и поддержка со стороны Европы не запоздают. Мы, кроме пары запоздалых заявлений ничего не слышали», - говорит источник радио «Свободы».



Мы также спросили его о не допуске журналистов и гражданских активистов к линии оккупации, и заинтересовались его мнением.



«Возможно некоторые журналисты могут подвергнуть себя и других опасности необдуманными действиями или незнанием специфики конфликта, однако это не означает, чтобы всем журналистам отказывать в перемещении в грузинских селах. Сначала вы должны задать вопрос в своем обществе, нужна ли вам информация с территории административной границы или нет. Если нужна, ваша работа не должна быть ограничена. Возможны регуляции, но не ограничения. Это также непонятно для меня: если власти Грузии пытаются привлечь внимание международных СМИ и в тоже время не допускают своих журналистов к административной линии, как это будет выглядеть в глазах международного сообщества? Часто зарубежные СМИ используют в качестве источников местные СМИ, и где же темы, освещаемые грузинскими СМИ? Я думаю, что международные организации вскоре обсудят это с вашим правительством».



Такое мнение высказал представитель международной организации радио «Свободе», который активно занимается переговорами и вопросами разрешения конфликтов, однако по некоторым соображениям он пожелал остаться неизвестным.



«Только на прошлой неделе так называемый процесс бордеризации проходил параллельно в деревнях муниципалитета Карели: в Черониси и Кнолеви, в Тахтисдзири и Двани, в Кода, Чвриниси и Атоци; в деревнях Цаленджихского муниципалитета: Пахулани и Мужава и в селах Зугдидского муниципалитета: Хурчи и к прилегающим территориям Ганмухури» - это выдержка из заявления, сделанного Министерством иностранных дел 22 мая.





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