

Для России совершенно неприемлемо проведение мирных армяно-азербайджанских переговоров в Грузии - Закареишвили

06.10.2020 19:08





Насколько Грузия обладает достаточными ресурсами и влиянием для того, чтобы принять участие в миротворческой миссии армяно-азербайджанского конфликта – по данному вопросу в эфире «РУстави 2» говорил конфликтолог Паата Закареишвили.



Как заявил профессор университета имени Григола Робакидзе Паата Закареишвили, для России будет совершенно недопустимо проведение мирного мероприятия в Тбилиси, в столице неприемлемого для нее государства.



«Это действительно хорошее желание, его можно только приветствовать, но, на мой взгляд, это больше часть предвыборной кампании, часть нашей внутренней политики, чем внешней, и я уверен, что власти Грузии, так же, как и дипломатический корпус, хорошо понимают, что это практически невозможно, и по единственной причине - Россия. Потому что как известно, Россия является ведущей фигурой в этом конфликте, и для нее совершенно будет немыслимым проведение подобного мероприятия в Тбилиси, в столице неприемлемого для нее государства, однако, я почти уверен, что и Турция, и Армения и Азербайджан не были бы против того, чтобы Тбилиси был нейтральным городом, действительно, это соответствовало концепции, чтобы в регионе было найдено место, где можно было бы проведение переговоров», - заявил Паата Закареишвили.



Профессор Паата Закареишвили заявляет, в армяно-азербайджанском конфликте ведущей фигурой является Россия, и именно Россия стоит перед данной проблемой – завершить конфликт так, чтобы не потерять доверия Армении, и в то же время, Азербайджана.



«К сожалению, и к несчастью, как видно, карабахский конфликт будет продолжаться еще долго, я не имею в виду этот эпизод, он каким-то образом погаснет, но нерешенным будет еще долгое время, поэтому роль Грузии будет более очевидна, если мы сегодня выберем правильное место и будем действовать правильно, это пригодится нам в будущем.



Наверное, сейчас между Анкарой и Москвой ведутся переговоры о том, как можно остановить этот конфликт, чтобы у Азербайджана что-то осталось, и Армения осталась бы необиженной. На мой взгляд, самая большая проблема имеется у России, потому что Россия как-то хочет не потерять доверия в Армении, и в тоже время не очень потерять Азербайджан. Работает на обеих и по обеим проигрывает», - заявил Паата Закареишвили.





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