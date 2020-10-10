

В Абхазии выявлено 87 новых случаев коронавируса

10.10.2020 20:33





За прошедшие сутки в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии - ред.) на наличие коронавирусной инфекции протестировано 230 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 87 из них. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на т.н. оперативный штаб.



По их же данным, На данный момент в Гудаутском ковидном центре находятся 163 человека, из них подтвержденных на COVID-19 – 158 пациентов, в тяжелом состоянии – 21 человек, средней степени тяжести – 29. Выписано 15 пациентов.



Общее же число выявленных случаев заражения коронавирусом в оккупированном регионе составляет 2257 человек. Из них 829 выздоровели, летальных случаев 21.



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