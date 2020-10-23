

В Абхазии заявляют, что преступник, захвативший заложников в банке в Зугдиди, не пересекал линию оккупации

23.10.2020 10:58





Преступник, захвативший вчера заложников в «Банке Грузии» в Зугдиди, не пересекал линию оккупации Абхазии. Об этом «Спутнику» сообщил начальник «погранотряда Службы государственной безопасности» Рустам Латипов.



Ранее он заявлял, что совместно с Россией будут предприняты все необходимые меры по недопущению преступника на территорию оккупированной Абхазии.



Сегодня же глава т.н. Совбеза «республики» Сергей Шамба сказал, что считает нереальным переход преступника на контролируемую ими территорию. Он добавил, что в случае задержания преступника он будет передан грузинской стороне.



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