

ТВ «Мтавари»: Мэрия Тбилиси закупает детали для метро в Крыму

19.02.2020 16:16





Оппозиционная телекомпания «Мтавари архи» сообщает о подробностях сделки мэрии Тбилиси, согласно которым, комплектующие запчасти для метрополитена грузинской столицы закупаются в оккупированном Крыму.



Журналисты «Мтавари» выяснили, что грузинская фирма URA («Ю-Эр-Эй»), являющаяся контрактором «Керченского металлургического завода», участвует в электронном тендере «Тбилисской транспортной компании». В частности, URA изъявила желание поставить комплекты для ремонта стрелочных переводов стоимостью 900 тысяч лари (около 315 тысяч долларов).



В мэрии Тбилиси заявляют, что поскольку компания была связана с оккупированным Крымом, ее было решено исключить из тендера.



«Эта конкретная компания была дисквалифицирована, поскольку была связана с Крымом. Добыть данную информацию вам будет несложно. Сегодня продолжаются разбирательства», — заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По информации «Мтавари архи», URA действительно была исключена, однако затем компания обратилась в Совет по спорам, действующий при Агентстве государственных закупок. 11 февраля 2020 года иск компании был удовлетворен. Основанием для решения совета послужило то, что комплектующие запчасти соответствовали условиям закупки.



Оппозиция говорит о произошедшем, как о международном скандале. В партии «Единое национальное движение» (ЕНД) считают вопиющим тот факт, что Совет по спорам не смутили связи компании.



«Агентство государственных закупок напрямую подчиняется премьер-министру, а наш премьер-министр сейчас – Гахария. Это означает, что это прямая ответственность правительства Гахария и Иванишвили. Правительство Грузии говорит, что нет никакой проблемы в том, если какая-то компания пишет, что Крым – это часть Российской Федерации, а не часть Украины, которая аннексирована Россией», — сказал депутат тбилисского сакребуло (горсовета), председатель фракции ЕНД Ираклий Надирадзе.



Из постановления Совета по спорам выяснилось, что мэрия Тбилиси уже не в первый раз закупает продукцию, произведенную в оккупированном Крыму. Апелляционный орган Агентства госзакупок отмечает, что именно из-за этой практики «не разделяет позицию» Тбилисской транспортной компании о дисквалификации URA.





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