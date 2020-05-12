

Гахария: В стране не должно остаться необработанной земли

12.05.2020 15:38





«Аграрный процесс не должен останавливаться ни на один день, в стране не должно остаться необработанной земли», — заявил на презентации антикризисного плана сельского хозяйства премьер-министр Георгий Гахария.



По словам Гахария, сегодня все 42 тыс. фермеров Грузии полностью будут освобождены от оплаты за ирригацию, на протяжении всего 2020 года они будут бесплатно орошать свои угодья.



«Кроме того, каждый фермер, которому понадобится купить технику, обустроить тепличное хозяйство или оросительную систему, получит от государства прямую финансовую помощь или 50% оплату стоимости работ. Это будет грант», — заявил Георгий Гахария.



По информации премьера, данные программы будут задействованы с 20 мая.



По словам Гахария, программа содержит и другую помощь, которая коснется около 200 тыс. фермеров. Бюджет помощи сельскохозяйственной отрасли составит 300 млн. лари.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







