

В Грузии уровень безработицы в 2019 году сократился на 1,1 п. п.

18.05.2020 15:29





Уровень безработицы в Грузии в 2019 году составил 11,6%, что на 1,1 процентного пункта (п. п.) меньше по сравнению с 2018 годом. Об этом говорится в опубликованных в понедельник данных Национальной службы статистики Грузии ("Сакстат").



По данным «Сакстата», в прошлом году сократился уровень нанятых людей по сравнению с самозанятыми. В 2019 году число нанятых рабочих от общего количества трудоустроенного населения составило 50,3%, что на 0,5 п. п. меньше по сравнению с 2018 годом. Что касается самозанятых людей, то в 2019 году таких оказалось 49,7%, что на 0,5 п. п. по сравнению с прошлогодними показателями.

В 2019 году значительно низким остался уровень безработицы населения в селах по сравнению с городами. В прошлом году 17,4% жителей городов были безработными, что на 1,9 п. п. меньше по сравнению с данными за 2018 год. В 2019 году уровень безработицы в селах составил 5,5, что на 0,3 п. п. больше, чем в 2018 году.

Традиционно уровень безработицы в Грузии довольно высок у мужского населения по сравнению с женским. В 2019 году 12,8% мужчин были безработными, что на 1,1 п. п. меньше по сравнению с данными за 2018 год. Уровень безработицы среди женщин в прошлом году составил 10,1%, что также на 1,1 п. п. меньше по сравнению с 2018 годом.



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