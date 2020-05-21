

Турнава: Грузия рассматривается как одно из безопасных мест

21.05.2020 14:02





Приезжать в Грузию будет также безопасно, как и до сих пор. Мы делаем все для еще большего укрепления этого имиджа и информирования всего мира о том, что Грузия является безопасным направлением, - об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.



По ее словам иностранные туристы жаждут покинуть свои страны и отдохнуть, Грузия же рассматривается как одно из безопасных мест.



«Приезжать сюда будет также безопасно, как и до сих пор. Мы делаем все для еще большего укрепления этого имиджа и информирования всего мира о том, что Грузия является безопасным направлением. Поверьте мне, интерес очень большой, вчера у нас также была встреча с послом Венгрии. Практически каждый день у меня телефонные звонки и онлайн-встречи с моими коллегами как из европейских стран, так и из нашего региона и мира в целом. Как мы видим, иностранные туристы жаждут покинуть свои страны и отдохнуть, Грузия рассматривается как одно из самых безопасных мест для посещения. Тот факт, что мы будем обслуживать безопасно, является нашим преимуществом, потому что сегодня турист уделяет больше внимания не только интересной обстановке, но и ее безопасности. Мы работаем над этим вместе с нашими врачами», - сказала Натия Турнава.



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