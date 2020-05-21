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С 1 июля Украина возобновит авиасообщение с Грузией
21.05.2020 17:56
Украина возобновит авиасообщение с Грузией с 1 июля, - об этом министр инфраструктуры и транспорта Украины Владислав Криклий написал на своей странице в «Фейсбук» после онлайн-встречи с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнава.
По словам Владислава Криклия, Украина начала переговоры с правительствами зарубежных стран по восстановлению международных авиаполетов.
«Уже с 1 июля планируем совершить первые рейсы из / в Грузию», - написал министр.
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава провела онлайн-встречу с министром инфраструктуры и транспорта Украины два дня назад. Помимо возобновления прямого авиасообщения, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между двумя странами и в других сферах экономики.
Данную информацию распространяет министерство экономики и устойчивого развития.
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