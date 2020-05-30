

урнава: Компания AE SOLAR отправила сегодня в США первую партию продукции из Грузии

30.05.2020 18:04





Министр экономики и устойчивого развития Натиа Турнава посетила сегодня предприятие AE Solar, расположенное в свободной индустриальной зоне города Кутаиси.



Немецкая компания производит в Грузии модули солнечной энергии, на данном этапе инвестиции в производство превысили 10 миллионов долларов США, на предприятии трудоустроено 140 сотрудников.



Как отметила министр, важно, что сегодня предприятие отгрузило в США первую партия продукции.



«Предприятие поставляет продукцию в Европу и страны региона, а теперь и в США. Это заслуживает особенной уважения, и мы всячески помогаем им, чтобы компания не поменяла своих планов, несмотря на пандемию и глобальный экономический кризис. Очень важно, что планируется расширение. Это одна из составляющих нашего экономического роста в 2021 году», — сказала Натиа Турнава.





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